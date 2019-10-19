2019-10-19T19:27:38+03:00
Спорт

Главный тренер "Рубина" удивился, когда "Спартак" отдал инициативу его команде

Встреча 13 тура чемпионата России по футболу завершилась вничью 0:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл вничью 0:0 против "Рубина"."Спартак" сыграл вничью 0:0 против "Рубина".Фото: Евгений НЕСЫН
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В субботу, 19 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью 0:0 с московским "Спартаком" в поединке 13 тура чемпионата России по футболу. "Красно-белые" не смогли одержать победу над крепкой командой из Татарстана. Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо на послематчевой пресс-конференции признался, что доволен исходом матча, но его клуб мог добиться и большего в матче со "Спартаком".

- Сегодня все увидели хорошую и интересную игру. У нас было преимущество во владении мячом, были моменты. Не хватило реализации моментов.

- Каково состояние Данченко?

- Ему наступили на ногу и пока не знаем, что именно будет с ним. Не будет игрока скорее всего очень долго.

- Довольны ли вы этим результатом и как оцените своего коллегу?

- Когда мы получаем одно очко здесь, мы можем быть довольны. Но учитывая то, как проходила игра, могу сказать, что заслуживали большего. Ну а что касается Тедеско, то не мне оценивать его работу.

- Как сложно было готовиться к "Спартаку", зная, что у команды новый тренер?

- Понятно, у нас не было информации, то надо готовиться ко всему. Это всегда труднее, чем когда знаешь как играет соперник. У нас была информация как играли команды раньше у Тедеско. То, что они отдадут нам инициативу в начале игры - было сюрпризом. И у нас были проблемы при возвращении в оборону из атаки, так что соперник правильно изучал нас.

- Сегодня было много остановок из-за мышечных спазмов. Было так тяжело?

- Да, игра была сегодня достаточно требовательна. И в конце матча мы ощущали это сполна.

- Представители "Краснодара" жаловались на то, что Егор Сорокин лишен игровой практики. Какова его роль команды?

- Он игрок команды и когда надо, то тогда и будет играть. Почему играет мало? Предпочитаем других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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