Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

После восьми матчей чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" с 8 победами просто невероятен и лидирует в АПЛ. Он едет в гости к одному из самых крутых клубов в мире - на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед". Этой встречи ждут многие любители футбола. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

169 раз команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 55 побед у "Ливерпуля", 66 - у "МЮ", 48 раз встречи завершились вничью. В том числе и последний поединок на "Олд Траффорд" 24 февраля 2019 года - вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

"Ливерпуль" должен выиграть у "Манчестер Юнайтед".

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

"Ливерпуль" выиграет у "Манчестер Юнайтед".

Время начала матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019 года в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль в России не будут показывать на доступных каналах матч.

Трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019

Трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019 года не будет показана в России на доступных каналах.