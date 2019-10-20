Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
После восьми матчей чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" с 8 победами просто невероятен и лидирует в АПЛ. Он едет в гости к одному из самых крутых клубов в мире - на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед". Этой встречи ждут многие любители футбола. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019.
Статистика личных встреч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
169 раз команды играли между собой в чемпионатах Англии по футболу. 55 побед у "Ливерпуля", 66 - у "МЮ", 48 раз встречи завершились вничью. В том числе и последний поединок на "Олд Траффорд" 24 февраля 2019 года - вничью 0:0.
Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
"Ливерпуль" должен выиграть у "Манчестер Юнайтед".
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
"Ливерпуль" выиграет у "Манчестер Юнайтед".
Время начала матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019 года в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль в России не будут показывать на доступных каналах матч.
Трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019
Трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019 года не будет показана в России на доступных каналах.
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU