Кречетья болезнь, трезвость – норма жизни, лауреаты-глистогонители, Силуанов заинтересовался, "Со стерлядью желаю речь сказать"

Некогда охота с ловчими птицами считалась самой благородной забавой, подобающей лишь венценосным особам, ею горячо увлекались царь Алексей Михайлович и Карл IX Валуа – псовая охота была уже рангом ниже, а ружейная охота вообще считалась уделом простолюдинов. Посещая Аравийский полуостров, В. В. Путин учел эту традицию и вручил королю Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета, а наследному принцу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого кречета.

В Абу-Даби все обошлось благополучно, тогда как в Эр-Рияде при церемонии дарения с ловчей птицей случилась диарея. А кречет птица крупная и пищеварение у нее хорошее.

Во всяком случае после исторического визита в Саудовскую Аравию русский язык стал богаче на синонимы. Кроме медвежьей болезни появилась также и кречетья болезнь.

Другой ляпсус случился при исполнении российского гимна. Саудовский оркестр исполнял его в причудливой манере, напоминавшей изысканные увлечения Дориана Грея – "Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в те периоды его жизни, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления".

Поскольку В. В. Путин в отличие от Дориана не является декадентом, стиль саудовских музыкантов его несколько удивил. Конечно, своеобразие арабской музыкальной культуры имеет место, но ведь не менее странна для европейского уха и китайская музыка, однако это не мешает китайским виртуозам превосходно исполнять западную музыку и даже с чувством петь "Подмосковные вечера". Что сделали бы с песней Соловьева-Седого саудовские виртуозы, трудно даже и вообразить.

Но в необычной музыкальной манере есть и свои преимущества. Если бы В. В. Путину вздумалось покритиковать музыкантов –

"Чем любоваться тут? Твой хор

Горланит вздор!",

то у Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда был бы достойный ответ:

"То правда", отвечал хозяин с умиленьем:

"Они немножечко дерут;

Зато уж в рот хмельного не берут,

И все с прекрасным поведеньем".

Так что минздрав РФ и движение "Трезвая Россия" могут с полным основанием критиковать отечественных лабухов, часто подверженных обидным слабостям, ставя им в пример Королевский духовой оркестр почетного караула Саудовской Аравии.

Правило "Где инновации – там победа" применимо не только к духовой музыке, сфера его действия гораздо шире. Нобелевская неделя завершилась объявлением лауреатов премии по экономике, которой были удостоены супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарварда. Лауреаты установили, что для успешной борьбы с бедностью надо смелее экспериментировать.

В ходе опытов удалось установить, что традиционные траты на образование – повышение зарплаты учителей и увеличение учительских штатов, бесплатные школьные обеды etc. – не пользуют нимало или очень мало. Тогда как эффект на каждый вложенный доллар оказался в пятнадцать раз больше, когда деньги тратили на информационную кампанию, объясняющую выгоды и преимущества образования, и в десять раз больше, когда средства тратились на изгнание глистов из учащихся, поскольку, по данным ВОЗ, "глисты сдерживают физическое и когнитивное развитие детей, ограничивают прогресс в образовании и задерживают экономическое развитие".

Премию горячо приветствовал проректор ВШЭ К. И. Сонин: "Прекрасный приз! В этот раз будет особенно легко отвечать на вопрос "кому и зачем это нужно"? Потому что всем", и отметил бы что опыт ученых-лауреатов пригодился бы и в России.

Несомненно. Во-первых, появляется новая компетенция – объяснять выгоды и преимущества образования. Подробная программа того, что учение свет, а неучение тьма, составит объемистый талмуд, а составление талмуда с его последующей имплементацией, даст вкусную и здоровую пищу большому количеству чиновников от образования.

Во-вторых, то же относится и к программе дегельминтизации школьников и студентов. "Пиастры! Пиастры! Пиастры", т. е. "Гранты! Гранты! Гранты!".

Но если проф. Сонин вообще страстный популяризатор новых достижений экономической науки, то первый вице-премьер А. Г. Силуанов уже не энтузиаст из общества "Знание", но высокопоставленный практический работник – между тем он также заинтересовался открытиями филантропов-глистогонителей. "Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, инновации. В любом случае, нам надо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть", -- говорил Силуанов. То есть "Я Пастернака не читал, но это очень интересно".

Любопытство А. Г. Силуанова можно понять. Повышение оплаты преподавателей требует денег, а ведь надо бороться с инфляцией и складировать сокровища в своих подвалах верных. Тогда как можно обязать педагогов за те же деньги еще и рассказывать, какую пользу приносит образование, например, указывая на собственный пример – "Я, как педагог, получил образование и теперь как сыр в масле катаюсь, берите, дети, с меня пример". Борьбы с глистами тоже стоит недорого, а сэкономленные средства можно возложить на алтарь бога Профицита.

Но важность дегельминтизации предписывает с большой осторожностью относиться к потреблению термически необработанной рыбы, ибо она может содержать в себе гельминтов, вредящих духовному и телесному здоровью. В этом смысле Ф. Б. Киркоров, которому в ходе его турне "Цвет настроения" поклонники из г. Печора в качестве букета вручили полуторапудовую семгу, сильно рисковал.

С одной стороны, традиция выступлений с ценными рыбами в руках давняя и почтенная. В. М. Дорошевич приводит в рассказе "Татьянин день" монолог либерального адвоката: "Позвольте! Позвольте! Позвольте! Почему в Сибири и вдруг пальмы?! Ах, понимаю! "Стрельна"? Скажите, пожалуйста, "Стрельна"! Вот приятная неожиданность! Я им речь! Это кто плавает? Стерляди. Дай мне стерлядь в руку! Со стерлядью желаю речь сказать! Чеаэк! Стерлядь дай! А то в морду! Вот так! Ничего, что скользкая".

Со стерлядью, конечно, эффектнее, но и с крупной семгой тоже годится. Главное -- потом ее правильно обработать, чтобы не попасть в руки гельминтологов из ВШЭ.