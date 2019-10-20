Воля к победе: на пути к выигрышу Гран-При фигуристке Щербаковой пришлось спать в аэропорту

15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе Гран-При в США. Она стала первой в Лас-Вегасе, уверенно опередив американку Брэди Теннелл и россиянку Елизавету Туктамышеву. Воспитаннице Этери Тутберидзе пришлось бороться не только с соперницами, но и с громадной разницей в часовых поясах. Ведь между Москвой и Лас-Вегасом аж 10 часов разницы. То есть, когда спортсменка отправлялась на арену, то в столице России все спали.

После того, как Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в США, в инстаграме команды Этери Тутберидзе появилось милое фото. Аня спит на подушке на кресле в одном из аэропортов, скорее всего, на пересадке по пути в Лас-Вегас из США.

teamtutberidze_ По дороге к победе #annashcherbakova #долгийперелёт #путькпобеде

- По дороге к победе, - подписан снимок в Инстаграме.

Фанаты спортсменки, пришедшие в комментарии, были невероятно растроганы этим кадром.

- Такой нежный котенок спит на подушечках, - пишет пользователь natha_natha_19

- Лапушка, пусть тебе снятся котики и зайчики)) и золотые медали, - вторит ей пользователь yuliya_gustova.

Следующий этап Гран-При этого сезона у Ани - это поездка в Китай. Она выступит в городе Чунцин, соревнования Cup of China 2019 там пройдут через три недели - с 8 по 10 ноября.