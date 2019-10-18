2019-10-18T13:24:27+03:00
Происшествия

В Москве при покупке iPhone 11 обманули артиста балета театра Станиславского

Танцовщик доверился неизвестному продавцу, который "развел" его на 123 000 рублей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Евгений Поклитарь доверился неизвестному продавцу, который обманул его на 123 000 рублей.Евгений Поклитарь доверился неизвестному продавцу, который обманул его на 123 000 рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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28-летний Евгений Поклитарь сильно хотел заполучить новенький смартфон. Через объявления в интернете он нашел человека, который как раз продавал заветную модель, да еще и по цене ниже магазинной. Евгений списался с продавцом и в ходе беседы тот попросил заранее перевести ему деньги.

- В полицию обратился артист балетной труппы Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 28-летний Евгений Поклитарь с сообщением о том, что неизвестный мошенник обманул его при покупке смартфона iPhone 11.Обратившийся перевел на электронный кошелек мошеннику 123 тысячи рублей, а телефон так и не получил, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

После того, как деньги были отправлены на указанный счет, продавец перестал выходить на связь, а потом и вовсе заблокировал Евгения. Сейчас полиция ищет владельцев электронного кошелька, чтобы установить личность мошенника. По данному инциденту уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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