2019-10-18T13:32:43+03:00
Происшествия

Пассажир рейса "Москва-Пхукет" пытался в полете открыть дверь "Боинга-777" и его высадили в Ташкенте

В Москве организована доследственная проверка по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Из-за буйного пассажира рейс "Москва - Пхукет" вынужденно сел в Ташкенте.Из-за буйного пассажира рейс "Москва - Пхукет" вынужденно сел в Ташкенте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Пхукет".

- По предварительным данным, 17 октября 2019 года, гражданин, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва - Пхукет», будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: пытался открыть дверь самолета, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На предупреждения экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник не реагировал, в связи с чем, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту г. Ташкента Республики Узбекистан", - рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Представитель ведомства в очередной предостерег граждан от любых противоправных действий, направленных на нарушение общественного порядка, на борту воздушного судна.

- Ведь даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности граждан, находящихся в самолете. С целью недопущения и предупреждения трагических происшествий следственные органы Следственного комитета намерены принципиально реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие процессуальные решения, - отметила Марковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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