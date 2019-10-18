Американка съела свой свадебный букет

Удивленные гости долго не могли понять из каких экзотических растений, да еще так аппетитно пахнущих, составлен букет. А когда разглядели - застыли в изумлении. Да что гости - сам молодожен схватился за голову, забыв про приличия!

Блэр Харди и Адам Тайсон поженились всего лишь несколько дней назад, в роскошном зале отеля Рэдиссон в Огайо. Блэр - известная любительница «быстрой еды» заплатила сверх положенного, чтобы даже на собственной свадьбе у нее были и картошка фри, и жареная курица. Справедливости ради надо заметить, что гостей фастфудом не травили - на их столах была и нормальная еда.

Обед для будущей миссис Тайсон заказала ее кузина Дженна. Таким оригинальным образом девушка решила намекнуть на пристрастие брачующейся и сделать событие более запоминающимся.

Дженна связалась с компанией, чьи окорочка и бургеры особенно предпочитает Блэр и спросила, что они могут предложить, чтоб сделать свадьбу еще более особенной? К ее радости они прислали съедобный букет для невесты, а для всех приглашенных на свадьбу гостей - наггетсы. Кроме того, обязались поставлять их молодой семье весь год!

Обед для будущей миссис Тайсон заказала ее кузина Дженна.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Съедобные цветы» Дженна вручила невесте сразу же после торжественной речи. Невеста их тут же съела, лишив своих подружек удовольствия поймать заветный букет.

«Реакция Блэр была прекрасна! Она растянулась в улыбке от уха до уха и все время хихикала», - говорит кузина, которая вспоминает, что чуть не «сломала себе мозг, пытаясь удивить невесту».

Позже Дженна выложила фото с памятного мероприятия в соцсети, не забыв поблагодарить забегаловку, которая собрала «букет» и помогла ей произнести «эпическую» речь. «Полагаю, невесту наггетсы впечатлили больше, чем собственный муженек!», - восклицает подружка в инстаграм.

Блэр, которая познакомилась с будущим мужем четыре года назад в университете, сказала что была в приятном шоке, когда Дженна преподнесла ей съедобные цветы. «Кто бы мог подумать, что моя любовь к наггетсам зайдет так далеко?», - говорит новобрачная.