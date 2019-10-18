2019-10-18T18:29:39+03:00
Звезды

«Было больно!»: Татьяна Буланова сыграла женщину-робота

Певица снялась в новом клипе по мотивам стихов Михаила Гуцериева
Алина ЧЕРНОВА
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Татьяне Булановой пришлось перевоплотиться в женщину роботаТатьяне Булановой пришлось перевоплотиться в женщину робота
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Звезда 90-х Татьяна Буланова презентовала новое видео на песню «Играю в прятки на судьбу», стихи к которой написал Михаил Гуцериев, а музыку — Алексей Романов. Режиссёр видео — Александр Игудин.

— Мне кажется, в наше время очень мало таких песен, когда это не просто текст какой-то, попадающий в ритм или просто в рифму, как сопровождение мелодии, а это именно настоящие стихи — красивые, с очень глубоким смыслом. Для меня эти стихи созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни, — рассказывает о новом хите Гуцериева Татьяна Буланова.

Под слоями тяжелого грима Буланова стала удивительно похожа на нечто среднее между Леди Гагой и Жанной Агузаровой

Под слоями тяжелого грима Буланова стала удивительно похожа на нечто среднее между Леди Гагой и Жанной Агузаровой

Сюжет клипа режиссёру Игудину подсказали непосредственно стихи Гуцериева:

Там моя судьба живет за гранью,

Там грехи берут надежду в плен,

Я ищу твой образ виртуальный,

Мои ночи обнажают день.

Татьяне Булановой пришлось перевоплотиться в женщину робота. Под слоями тяжелого грима Буланова стала удивительно похожа на нечто среднее между Леди Гагой и Жанной Агузаровой.

Образ певицы в новом клипе разработала художник по костюмам Алина Герман. Комбинезон робота сделан из жидкого зеркала.

— Съемка клипа всегда сопряжена с какими-то сложностями, трудностями. Я бы сказала, что физическими чаще, рассказывает «КП» Татьяна Буланова. — Но вот в этом клипе было сложно, поскольку на мне была шапка из какой-то пластмассы, которая очень давила на голову. Было больно. Однако публика и зрители не должны видеть, что артисту не комфортно, я надеюсь, нам удалось это скрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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