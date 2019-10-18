«Было больно!»: Татьяна Буланова сыграла женщину-робота
Звезда 90-х Татьяна Буланова презентовала новое видео на песню «Играю в прятки на судьбу», стихи к которой написал Михаил Гуцериев, а музыку — Алексей Романов. Режиссёр видео — Александр Игудин.
— Мне кажется, в наше время очень мало таких песен, когда это не просто текст какой-то, попадающий в ритм или просто в рифму, как сопровождение мелодии, а это именно настоящие стихи — красивые, с очень глубоким смыслом. Для меня эти стихи созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни, — рассказывает о новом хите Гуцериева Татьяна Буланова.
Под слоями тяжелого грима Буланова стала удивительно похожа на нечто среднее между Леди Гагой и Жанной Агузаровой
Сюжет клипа режиссёру Игудину подсказали непосредственно стихи Гуцериева:
Там моя судьба живет за гранью,
Там грехи берут надежду в плен,
Я ищу твой образ виртуальный,
Мои ночи обнажают день.
Татьяне Булановой пришлось перевоплотиться в женщину робота. Под слоями тяжелого грима Буланова стала удивительно похожа на нечто среднее между Леди Гагой и Жанной Агузаровой.
Образ певицы в новом клипе разработала художник по костюмам Алина Герман. Комбинезон робота сделан из жидкого зеркала.
— Съемка клипа всегда сопряжена с какими-то сложностями, трудностями. Я бы сказала, что физическими чаще, рассказывает «КП» Татьяна Буланова. — Но вот в этом клипе было сложно, поскольку на мне была шапка из какой-то пластмассы, которая очень давила на голову. Было больно. Однако публика и зрители не должны видеть, что артисту не комфортно, я надеюсь, нам удалось это скрыть.
ИСТОЧНИК KP.RU