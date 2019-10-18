Звезда сериала «Ранетки» спасла дочь в Турции: «Я пыталась позвать врача, а Маша продолжала синеть»

Актриса Ольга Спиркина отправилась на отдых в Турцию в октябре: сейчас температура воздуха двадцать девять градусов, а воды - двадцать семь. Бархатный сезон - отличное время для отпуска. Компанию ей составила 19-летняя дочь Маша. Звезда сериалов «Обреченная стать звездой» и «Ранетки» приобрела путевку в отель «Rixos Beldibi». Подобное двухнедельное путешествие стоит около 170 тыс.руб. Обычно в таких дорогих гостиницах - отменные свежие продукты и чистота. Но даже путевка в вип-отели не гарантирует, что вы останетесь здоровы.

Ольга Спирикина пережила чрезвычайную ситуацию на отдыхе. Сейчас все самое страшное позади, поэтому Спиркина делится опытом: «Маше стало плохо за обедом. Началось с тошноты, затем открылась рвота и диарея. Дочке становилось всё хуже и хуже. Комфорт и доступность любых лекарств очень расслабляет. В этот раз в поездку мы отправились без походной аптечки. Понадеялась, что дочке 19, и возраст диарей, инфекций и аллергий миновал. А зря. Когда стало плохо, пришлось потратить много времени, чтобы отыскать аптеку в городе. Мне повезло, что фармацевт говорил по-русски и посоветовал лекарства, дорогие, но на тот момент уже бесполезные. Конечно, поначалу я попыталась решить проблему своими силами. Когда поняла, что явно не получается, а время идет, связалась со страховой компанией. Консультант Мира железным безучастным голосом посоветовала ещё подождать и посмотреть динамику. А ведь главное при отравлениях и кишечных инфекциях не допустить обезвоживания! Здесь таблетки уже не помогают - только капельницы. То есть, счёт шёл на минуты».

Маше становилось все хуже и хуже, поэтому через страховую Спиркина вызвала «Скорую помощь». Женщина была в отчаянии, но не теряла самообладания: «Мы еще потеряли час и зря прождали обещанную страховой компанией «Скорую». Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь приступами рвоты и диареи. Скорую в итоге за 10 минут вызвали два приятных турка с ресепшн. И отругали, что я сразу к ним не подошла! Теперь я знаю, нельзя тратить драгоценное время на переговоры со страховой. Вызывать «Скорую помощь» и обращаться к врачу нужно сразу. Все выплаты потом обязана будет сделать страховая. По словам персонала, эту ошибку здесь совершают все. Друзья, мы расслабились. Карты, платежи онлайн. А вот турецкое такси берёт только наличные! И как искать банкомат, когда твой ребёнок лежит пластом, никого не волнует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738732" frameborder="0"></iframe> Актриса Ольга Спиркина рассказала, как спасала дочь в Турции.

В экстренной ситуации ищите переводчика. По-английски или по-русски говорят только в курортной зоне. В больнице меня не понимал никто. И пока я пыталась позвать врача и объяснить проблему, Маша продолжала синеть, её состояние ухудшалось на глазах. Только когда я повысила голос, стала жёстко разговаривать и снимать все на телефон, нам стали оказывать помощь! Иногда это тоже метод. Ну, и конечно, это все оказалось не бесплатно».

Ольга Спиркина делится опытом, и желает, чтобы ее советы никогда не пригодились другим отдыхающим. Ее Маше уже лучше, теперь приболела сама Ольга, но она не теряет надежды быстро оклематься. Благо, что все лекарства теперь под рукой. Возвратясь в Москву, актриса займется «выбиванием» положенных денежных компенсаций за медпомощь.

Опытные путешественники уже поделились со Спиркиной советами. Оказывается, основные кишечные заболевания в отелях случаются в четырех случаях: купание в бассейнах, употребление яичницы глазуньи, свежевыжатого сока и льда в напитках.