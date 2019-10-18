Гран-При по фигурному катанию Skate America. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция
В ночь с 18 на 19 октября в Лас-Вегасе возьмет старт первый этап Гран-При по фигурному катанию. У женщин состоится первый прокат в рамках короткой программы. Главное ожидание - это противостояние ученицы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и харизматичной Елизаветы Туктамышевой.
Стартовый порядок короткой программы женщин Skate America
Первая разминка
1. И Кристи Лен (Гонконг)
2. Эмбер Гленн (США)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Карен Чен (США)
5. Мако Ямашита (Япония)
6. Анна Щербакова (Россия) – 7.40
Вторая разминка
7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.54
8. Лим Ын Су (Южная Корея)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Брэди Теннелл (США)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Станислава Константинова (Россия) – 8.26
Время выхода на лед российских фигуристок на турнире Skate America
Первой на льду появится Анна Щербакова. Она выйдет последней в первой разминке в 7:40 по московскому времени. Следом за ней под седьмым стартовым номером - Елизавета Туктамышева в 7:54. Последней, 12-й, будет катать свою короткую программу в 8:26.
Время начала короткой программы у женщин на Skate America
Короткая программа у женщин на Skate America начнется в 21:00 по местному времени в Лас-Вегасе. Из-за разницы в часовых поясах это будет 7:00 по московскому времени.
Где смотреть короткую программу у женщин на Skate America
Посмотреть короткую программу можно будет на сайте Первого канала, в прямом эфире Первого канала. А для адитории зарубежном можно будет последить за выступлениями на официальном YouTube-канале ISU.
Трансляция короткой программы у женщин на Skate America
Посмотреть прямую трансляцию можно будет, начиная с 7:00 по московскому времени на Первом канале. Кроме того, всем доступен будет эфир на сайте Первого канала. Для зарубежной аудитории будет доступен эфир на официальном YouTube-канале ISU.
Гран-При по фигурному катанию Skate America. Женщины. Короткая программа..
ИСТОЧНИК KP.RU