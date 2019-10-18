Гран-При по фигурному катанию Skate America. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

В ночь с 18 на 19 октября в Лас-Вегасе возьмет старт первый этап Гран-При по фигурному катанию. У женщин состоится первый прокат в рамках короткой программы. Главное ожидание - это противостояние ученицы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и харизматичной Елизаветы Туктамышевой.

Стартовый порядок короткой программы женщин Skate America

Первая разминка

1. И Кристи Лен (Гонконг)

2. Эмбер Гленн (США)

3. Вероника Малле (Канада)

4. Карен Чен (США)

5. Мако Ямашита (Япония)

6. Анна Щербакова (Россия) – 7.40

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.54

8. Лим Ын Су (Южная Корея)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Брэди Теннелл (США)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Станислава Константинова (Россия) – 8.26

Время выхода на лед российских фигуристок на турнире Skate America

Первой на льду появится Анна Щербакова. Она выйдет последней в первой разминке в 7:40 по московскому времени. Следом за ней под седьмым стартовым номером - Елизавета Туктамышева в 7:54. Последней, 12-й, будет катать свою короткую программу в 8:26.

Время начала короткой программы у женщин на Skate America

Короткая программа у женщин на Skate America начнется в 21:00 по местному времени в Лас-Вегасе. Из-за разницы в часовых поясах это будет 7:00 по московскому времени.

Где смотреть короткую программу у женщин на Skate America

Посмотреть короткую программу можно будет на сайте Первого канала, в прямом эфире Первого канала. А для адитории зарубежном можно будет последить за выступлениями на официальном YouTube-канале ISU.

Трансляция короткой программы у женщин на Skate America

Посмотреть прямую трансляцию можно будет, начиная с 7:00 по московскому времени на Первом канале. Кроме того, всем доступен будет эфир на сайте Первого канала. Для зарубежной аудитории будет доступен эфир на официальном YouTube-канале ISU.