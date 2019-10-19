2019-10-18T22:35:45+03:00
Телевизор

Старец Фура запер Анну Хилькевич в будке

Что покажут в новом выпуске «Форта Боярд»?
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Через несколько секунд эта конструкция полетит в воздух. Фото: Канал СТСЧерез несколько секунд эта конструкция полетит в воздух. Фото: Канал СТС
Изменить размер текста:

Нервически-приключенческий проект «Форт Боярд» продолжается, и ближайший выпуск порадует феминисток и мужчин. В команде только девушки: экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, стилист Айза Анохина, ведущая Мария Ивакова, модель Виктория Боня и звезда «Универа» Анна Хилькевич. Ведущий Сергей Шнуров отдаст красавиц на растерзание гравитации, тиграм, глине и старцу Фура.

«Я думала, что самым сложным испытанием станет то, как мы добирались до форта, - призналась Анна Хилькевич. - Самолет до Парижа, потом шесть часов на машине до прибрежного города, дальше полчаса до пристани, где ожидал катер до форта. И это еще не все: нас встретил «лифт» в виде авоськи, к которому нас пристегивали и поднимали наверх. Но нет, все же главные трудности возникли, когда я пыталась пройти испытание под названием «Миссия невыполнима», где мне пришлось стать практически Томом Крузом».

Хилькевич вступила в неравную хватку с мудрым старцем крепости, который загадал ей ребус. Но отвечать артистке пришлось не как на уроке, стоя у доски, а запертой в телефонной будке и подвешенной на тросах. В самый неожиданный момент будка взлетела и начала раскачиваться на пятнадцатиметровой высоте. Ошарашенная певица пыталась собрать мысли в голове, но в этот момент ее обдало ледяной водичкой сверху. «Меня так скрутило, что я ничего не могла сделать, но при этом нужно было отгадывать загадку», - призналась она после испытания.

Коллегам Анны по команде повезло не меньше: Айза Анохина вступила в схватку с тиграми, Виктория Боня боролась в глине с самой сильной женщиной крепости, а Мария Ивакова попала в закрытую кабину со змеями.

«Форт Боярд». Воскресенье, 17.00, СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туристы рассказали о самых дешевых странах для отпуска
На акциях протеста в Испании пострадали 62 человека
При инциденте с самолетом на Аляске погиб один человек
Сирия сбила два беспилотника боевиков в Латакии
«Я хочу быть полезным»: Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым»
Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов
Трамп надеется, что торговое соглашение с Китаем будет «легко подписано» до саммита АТЭС
«Пока что все работает»: Трамп обсудил с Эрдоганом перемирие в Сирии
Москва направила США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
Численность населения Украины сократилась за последние полгода
На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек
Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно
Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту самолета Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus