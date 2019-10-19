Старец Фура запер Анну Хилькевич в будке

Нервически-приключенческий проект «Форт Боярд» продолжается, и ближайший выпуск порадует феминисток и мужчин. В команде только девушки: экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, стилист Айза Анохина, ведущая Мария Ивакова, модель Виктория Боня и звезда «Универа» Анна Хилькевич. Ведущий Сергей Шнуров отдаст красавиц на растерзание гравитации, тиграм, глине и старцу Фура.

«Я думала, что самым сложным испытанием станет то, как мы добирались до форта, - призналась Анна Хилькевич. - Самолет до Парижа, потом шесть часов на машине до прибрежного города, дальше полчаса до пристани, где ожидал катер до форта. И это еще не все: нас встретил «лифт» в виде авоськи, к которому нас пристегивали и поднимали наверх. Но нет, все же главные трудности возникли, когда я пыталась пройти испытание под названием «Миссия невыполнима», где мне пришлось стать практически Томом Крузом».

Хилькевич вступила в неравную хватку с мудрым старцем крепости, который загадал ей ребус. Но отвечать артистке пришлось не как на уроке, стоя у доски, а запертой в телефонной будке и подвешенной на тросах. В самый неожиданный момент будка взлетела и начала раскачиваться на пятнадцатиметровой высоте. Ошарашенная певица пыталась собрать мысли в голове, но в этот момент ее обдало ледяной водичкой сверху. «Меня так скрутило, что я ничего не могла сделать, но при этом нужно было отгадывать загадку», - призналась она после испытания.

Коллегам Анны по команде повезло не меньше: Айза Анохина вступила в схватку с тиграми, Виктория Боня боролась в глине с самой сильной женщиной крепости, а Мария Ивакова попала в закрытую кабину со змеями.

«Форт Боярд». Воскресенье, 17.00, СТС.