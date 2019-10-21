По итогам юбилейного тиража «Русского лото» появились 67 лотерейных миллионеров

Напомним, на прошлой неделе старейшая в России телелотерея отметила свое 25-летие. Четверть века в эфире было решено праздновать с размахом: между всеми победителями распределили часть накопленного Джекпота — 1 000 000 000 рублей!

Впервые по итогам розыгрыша остался всего 1 бочонок под номером 62. В связи с этим победителей было особенно много. По итогам 1306-го тиража выигрышными оказались 10 055 893 билетов государственной лотереи. Всего в тираже приняли участие 15 086 484 билетов.

Участники выиграли 1 751 785 047 рублей. При этом 67 победителей стали лотерейными миллионерами. Еще 45 участников выиграли по 733 333 рублей.

Познакомиться со всеми победителями юбилейного тиража мы сможем после того, как они приедут оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото». Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55.

Напомним, что уже менее, чем через 3 месяца, в «Русском лото» состоится розыгрыш новогоднего тиража, по итогам которого в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Билеты уже появились в продаже. Торопитесь принять участие в грандиозном розыгрыше, пока место миллиардера свободно. Кто станет счастливчиком, узнаем уже 1 января грядущего года.