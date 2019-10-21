Медведев о состоянии российской экономики: «У нас все в порядке»

В понедельник в подмосковных «Горках» премьер Дмитрий Медведев провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям. В этом году Совету исполняется 25 лет. Как заметил Медведев, это уникальный формат, благодаря которому иностранные инвесторы могут напрямую задать вопрос правительству и получить на него ответ.

Главное, что всегда волнует инвесторов — это положение дел в экономике и нормально работающие законы.

- Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке! - заявил Медведев. - Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне. Низкая инфляция.

Медведев напомнил инвесторам, что в России были сокращены сроки регистрации объектов права собственности и получения разрешений на строительство.

В то же время премьер хоть и нехотя, но признал: пока еще не все так гладко.

- Нам нужно еще очень многое сделать по совершенствованию делового климата и развитию экономики, - заметил он.

По словам Медведева, в этом году должна завершиться работа над новым Кодексом об административных правонарушениях.

Ни один разговор с иностранцами не обходится без обсуждения санкций.

- За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин, но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии Консультативного совета по иностранным инвестициям продолжал расти, - заявил Медведев.

Он отметил, что за последние 5 лет объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%.