Протезирование зубов: актуальные цены. Сколько стоят новые зубы?

Протез – это аналог какой-то части нашего тела. Применительно к стоматологии – целого зуба или только его верхней части, то есть коронки. Если вы обратитесь в стоматологию для восстановления зубов, вам будет предложена масса вариантов, а стоимость может колебаться в пределах от 7-10 тысяч до сотен тысяч рублей за 1 зуб. Сложно не запутаться, а еще сложнее понять, действительно ли потраченные средства оправдают ваши ожидания.

«КП» вместе с экспертами решила разобраться, сколько стоят современные протезы, почему между ними такая большая разница в цене и в каких случаях лучше переплатить, чтобы получить достойный результат.

Почему цены всегда разные? Из чего складывается стоимость протезов

В стоимость любой услуги всегда заложена амортизация оборудования, аренда помещения и коммунальные услуги, работа не только того врача, который решает ваш вопрос, но и всех специалистов клиники (врачи, ассистенты, администраторы, менеджеры, руководители) и, естественно, прибыль – в зависимости от медцентра, она составляет от 15-20% и выше.

Кстати! Некоторые центры полученную прибыль не просто убирают себе в карман – они направляют ее на развитие клиники, обучение специалистов, приобретение нового оборудования.

Вообще, цена на протезы зависит очень от многих факторов. Например, от качества материалов и их объемов. И даже от того, сколько материалов закупает клиника, с кем она работает – напрямую с производителями или с «перекупами». Именно поэтому в сетевых стоматологиях и даже московских центрах протезы часто обходятся дешевле, чем в регионах: при клиниках есть собственные зуботехнические лаборатории, штат зубных техников, а материалы закупаются в больших объемах, что позволяет центру заметно сэкономить. Ну и поделиться этим со своими пациентами.

Разумеется, на стоимости лечения отражается и статус клиники: это может быть эконом, средний или премиум-сегмент. Сказывается и расположение стоматологии – цены на протезирование в центре Москвы будут выше, чем на периферии.

К сожалению, нередко цены на сайте или даже после первой консультации сильно отличаются от тех, что вы видите в конечном счете на оплату. Конечно, ситуации бывают разные – по ходу лечения может возникнуть проблема, которая потребует решения (но врач должен это с вами все равно согласовать на самом этапе лечения). Но чаще всего клиники просто-напросто умышленно опускают часть информации – например, называют сумму лечения за один этап (например, установку имплантов), а о необходимости проведения второго умалчивают (а ведь еще надо поставить коронку).

«У нашей стоматологии есть свой блог во всех соцсетях, мы проводим удаленные консультации с пациентами из регионов, то есть активно общаемся с пользователями – мы видим, что частным клиникам часто не верят, – отмечает главный врач сети стоматологических клиник Москвы Smile-at-Once Николай Намдаков. – Есть устоявшееся мнение, что если ты платишь деньги за лечение, то врач постарается «выманить» из тебя как можно больше. Мы стараемся бороться с этим, именно поэтому наша ценовая политика – это стоимость лечения под ключ».

Полезный совет! Выбирайте клинику, которая ответственно подходит к выполнению своей работы: заключает договор, не скрывает информацию о том, что нужна качественная подготовка к лечению. Врач открыт и честен – обязательно информирует о том, какие траты нужны будут в будущем. Почитайте также наш материал о том, как выбрать клинику и врача для проведения имплантации зубов.

Обязательно уточняйте, что включено в гарантию и какие обязательства остаются за клиникой после проведения лечения. Фото: Smile-at-Once

Обязательно уточняйте, что включено в гарантию и какие обязательства остаются за клиникой после проведения лечения. Фото: Smile-at-Once

Примерные цены на протезы, которые должны стать для вас ориентиром

Ниже мы перечислим актуальные цены на все виды современных протезов. Если вам предлагают лечение по сильно высокой или, напротив, чрезмерно низкой стоимости, стоит задуматься. Да и в любом случае будьте начеку: обязательно уточняйте, что заложено в цену, а что вам придется оплатить отдельно.

Цены на виниры

Виниры – это тонкие несъемные накладки для восстановления эстетики улыбки. Создаются из разных материалов. Мы уже рассказывали о том, чем отличаются виниры и как они устанавливаются на зубы. Ниже в таблице представлена средняя стоимость виниров и люминиров в клиниках Москвы.

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В цену заложена подготовка зуба (обточка), снятие слепков (как обычных, так и цифровых), моделирование в 3D и на артикуляторе, временный винир, изготовление индивидуальной накладки, анестезия, установка, полировка и подгонка, работа всех врачей и все необходимые материалы. Дополнительно придется оплатить лишь лечение зуба, если это потребуется. Также обязательно перед винирингом нужно пройти чистку зубов, то есть комплексную гигиену – удалить налет и камень. Эта процедура тоже оплачивается отдельно.

Цены на вкладки

Вкладки бывают разными – классическими (альтернатива большим пломбам) и культевыми (служат для укрепления корня – ставятся, если коронку не на чем крепить). В любом случае они несъемные и создаются в лаборатории под конкретный зуб.

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Это также цена «под ключ» – сюда входит снятие слепков, создание виртуальной компьютеризированной модели, изготовление и установка вкладки. В стоимости не учитывается лечение кариеса, а также удаление зубного нерва и подготовка/герметизация корневых каналов.

Цены на коронки и мостовидные протезы

Коронка – это своеобразный колпачок на зуб, который заменяет его разрушенную верхушку. А зубные мосты – это 3-5 шт. коронок, соединенных вместе. Это несъемные протезы, которые устанавливаются или на собственные зубы пациента (если от верхушки ничего не осталось, то сначала фиксируется штифт или культевая вкладка), или на имплант (он, разумеется, оплачивается отдельно).

Так выглядят коронки из диоксида циркония, которые создаются с помощью компьютерных технологий CAD/CAM. Фото: Smile-at-Once

Так выглядят коронки из диоксида циркония, которые создаются с помощью компьютерных технологий CAD/CAM. Фото: Smile-at-Once

Средняя стоимость коронок представлена в таблице. Цена мостовидных протезов, как правило, считается исходя из количества коронок, которые присутствуют в его составе.

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В комплексную стоимость «коронка + установка» заложено: препарирование или подготовка зуба, снятие слепков, фотометрия и 3D моделирование, изготовление и фиксация протеза, все необходимые для этого материалы, инструменты и клеящие составы, работа всех специалистов. И, разумеется, гарантия. Важно также помнить про то, что подготовка зуба к установке коронки всегда оплачивается отдельно, потому что это уже работа стоматолога-терапевта, а не ортопеда. И лучше всего заранее провести удаление нерва, чтобы не было повторного воспаления под коронкой.

«Важно понимать, что материалы бывают разные. Даже обычная керамика отличается между особой – кто-то использует заготовки российского производства, кто-то – немецкие или японские. Последние, естественно, лучше по прочностным характеристикам, реже вызывают аллергию, служат дольше, выглядят более естественно. Но и стоят, соответственно, дороже», – отмечает стоматолог-ортопед сети стоматологий Smile-at-Once Андрей Чернов.

Цены на съемные протезы

Съемные протезы – это классика жанра. Существуют они давно, относительно дешевые, подобное протезирование вам будет предложено в каждой клинике. Но и тут есть различия. Протезы могут быть изготовлены из современных пластмасс, в том числе недорогих и с примесями; могут быть частичными или полными, то есть замещать только часть или сразу все зубы. Естественно, все это отражается на цене.

Также учитывается материал и система крепления. Самые недорогие – на обычных крючках. Дороже – на замках (состоят из 2-х элементов, которые располагаются на опорных зубах и внутри протеза). Еще дороже – на телескопических коронках или креплениях, которые помещаются внутрь корня оставшихся во рту зубов. Такие протезы уже сложно назвать съемными – они скорее условно-съемные, потому что держатся более надежно. Правда, подойдут далеко не всем пациентам – важное условие для их установки: почти идеальное состояние хотя бы 2-х родных зубов.

Создаются съемные протезы из пластмасс – акриловых, безмономерных (модели «Акри Фри» и «Квадротти»), из нейлона, в них могут быть металлические включения (только в бюгельных протезах). Это все материалы для создания десневой основы. Сами коронки создаются, как правило, из пластмассы. Редко кто из пациентов захочет переплачивать за более дорогие материалы съемных конструкций, ведь их главный плюс – именно низкая цена.

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В перечисленную в таблицу цену входят все манипуляции, которые нужны именно для создания протезов: снятие слепков, изготовление в лаборатории, все последующие примерки и корректировки. Разумеется, есть определенная гарантия – от 3 мес. и более, зависит от клиники. В течение этого срока вам также будут проводиться коррекции, потому что прикус меняется, десна и кость усаживаются, поэтому положение протеза будет меняться.

Если нужно предварительно удалять или лечить зубы, то эти услуги оплачиваются отдельно.

Цены на протезы на имплантах

Здесь, разумеется, нет смысла говорить только о ценах на протезы, ведь имплантация – это установка и импланта (аналога корня), и протезной конструкции. Тем не менее, имплантация состоит из трех этапов.

Будьте внимательны! Некоторые клиники разделяют стоимость каждого этапа. Поэтому на этапе заключения договора обязательно уточните, что именно заложено в цену имплантации.

1. хирургический этап: это установка имплантов. Здесь включена работа врачей, все необходимые материалы, анестезия, сам имплант, последующие осмотры для оценки результата,

2. первичное протезирование: сразу после установки имплантов вам ставится протез. Если это одиночная реставрация, то это будет или съемная конструкция, или легкая пластмассовая коронка. Если вы выбрали полный протез на 4-6 или большем количестве имплантов (если нет всех зубов) – то сразу вам поставят или съемный протез (при отсроченной нагрузке) или несъемный сразу (при немедленной нагрузке),

3. постоянное протезирование: проводится после того, как импланты срастутся с костью (этот процесс называется остеоинтеграция) или после того, как протез выйдет из строя (но это только в том случае, если вам сразу поставили несъемный протез при имплантации полного ряда по протоколу немедленной нагрузки).

«Мой совет и как врача, и как обычного человека – выбирать клиники, которые работают по системе «под ключ». Важно, если во время консультации вам объективно и открыто говорят о том, что в цену не заложено. Например, в нашем центре в полную имплантацию включено почти все необходимое – в этом можно убедиться, прочитав полный список манипуляций на нашем сайте. Но мы сознательно не закладываем глубокую анестезию (седацию или наркоз), поскольку они нужны не всем пациентам. Дополнительно также оплачивается последующее постоянное протезирование», – добавляет Николай Намдаков.

Актуальные цены на протезы на имплантах отражены в ниже:

• Имплантация 1 зуба (имплант, временный и постоянный протез) – цена зависит от бренда имплантов, а также от материала коронок – 40-100 тыс. рублей.

• Имплантация всех зубов all-on-4 (на имплантах Nobel, Straumann) с немедленной нагрузкой – несъемный протез сразу на всю челюсть. Перепротезирование отдельно – 300-350 тыс. рублей.

• Имплантация всех зубов all-on-4 (Osstem, Nobel, Straumann) с отсроченной нагрузкой – сначала съемный протез, через 4-6 мес. постоянный, 1 челюсть. Перепротезирование отдельно – 150-220 тыс. рублей.

• Имплантация всех зубов по базальному протоколу с немедленной нагрузкой – несъемный протез сразу на 1 челюсть. Перепротезирование отдельно – 250-270 тыс. рублей.

• Имплантация всех зубов all-on-6 (на имплантах Nobel, Straumann) с немедленной нагрузкой – несъемный протез сразу на 1 челюсть. Перепротезирование отдельно – 420-470 тыс. рублей.

• Имплантация всех зубов all-on-6 (Osstem, Nobel, Straumann) с отсроченной нагрузкой – сначала съемный протез, через 4-6 мес. постоянный, 1 челюсть. Перепротезирование отдельно – 200-270 тыс. рублей.

С точки зрения разбора цены, это, пожалуй, одно из самых сложных направлений в протезировании, поскольку здесь должно быть включено огромное количество манипуляций, материалов, инструментов, также необходимо цифровое планирование расстановки имплантов и моделирование протезов, прикусных взаимоотношений, последующая реабилитация.

Обязательно уточните, а что будет после имплантации? Какая гарантия? Включены ли профилактические осмотры? Как и что оплачивать, если протез сломается? В нашей стране очень редкие клиники дают пожизненную гарантию на работу своих врачей и оказывают комплексную поддержку пациентов после имплантации. Например, проводят гигиену для сохранения результатов лечения и коррекцию протезов бесплатно.

Как видите, тонкостей в ценообразовании очень много. Главное – определитесь с методикой лечения, а после – вместе с врачом оценивайте все плюсы и минусы, выбирайте материалы как с точки зрения качества, так и цены. Помните, что грамотный врач всегда даст вам несколько вариантов на выбор, если это возможно. И не забудьте внимательно прочитать договор, не бойтесь лишний раз спросить, что именно вы оплачиваете – это ваши деньги, и ваше здоровье.