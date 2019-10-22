Сергей Степашин: «Каких киногероев нам не хватает во власти? Николай Ковалёв тоже был похож на Штирлица»

- Сергей Вадимович, ВЦИОМ провел опрос: каких киногероев нам не хватает во власти? Большинство - за Штирлица.

- Что, в общем-то, понятно.

- А вот если вспомнить Новый фильм, недавно мы с вами о нем рассказывали, где одним из прототипов является Николай Дмитриевич Ковалев.

- Фильм называется «Братство» Павла Лунгина. Но его не все однозначно восприняли, он очень жесткий, о таких страшных эпизодах афганской войны.

Но, на мой взгляд, фильм честный.

Там Николай, кстати, как раз и показан - как один из основных героев. Он работал тогда в Афганистане представителем КГБ, ну, по сути дела, настоящим разведчиком. Рискуя жизнью, много сделал для того, чтобы все-таки наши войска вышли без потерь, что и было достигнуто тогда.

И Борис Всеволодович Громов занимался этим тоже - как командующий армией.

Поэтому, когда говорят о Штирлице, как о киногерое, которого так не хватает в политике... У меня вот тоже есть такой пример – Николай Дмитриевич Ковалёв отважный человек.

- Вы же с ним работали...

- Да. Он, кстати, был моим заместителем в свое время, когда я руководил ведомством на Лубянке. Потом сам стал директором ФСБ. Прекрасно работал в Государственной Думе, несколько лет возглавляя комитет по ветеранам.

Так что вот, пожалуйста, есть герой, которого не надо придумывать, это не киногерой, это настоящий герой.

- А в фильме его героя как зовут?…

- Актер играл разведчика – прототипа Ковалёва.

Звали, кстати, его в этом фильме тоже Николай Дмитриевич. И он вел переговоры с Масудом, со всеми полевыми командирами.

Мне это близко и знакомо, потому что так случилось, что в 1996 году я тоже вел переговоры с Северным альянсом и Масудом в Афганистане, но об этом мало кто знает. Кроме Гамова, почти никто не знает.

- Это точно!

- Кстати, и в фильме герой-разведчик внешне очень похож на Николая. Единственное, очень жалко, что мой товарищ рано ушёл из жизни - не сумел уже в окончательном варианте посмотреть этот фильм. Кстати, он один из авторов сценария к тому же еще.

- И он же консультировал?

- По сути дела, он автор навыдуманного сценария. Который сам пережил.

Это, Саш, я к тому, что и во власти нашей есть люди, о которых снимают фильмы.

- Выходит, что - так...