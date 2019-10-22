Все переходим на пшенку: почему вдруг подорожает гречка

Ахтунг-ахтунг, гречка опять дорожает! Аналитики пугают: рост цен может составить 20-25%.

Собственно, подорожание уже началось. По данным Росстата, в сентябре гречневая крупа на прилавках выросла в цене на 2,4% в сравнении с августом. И на 7,6% - в сравнении с сентябрем прошлого года.

Крупнейшие торговые сети предупреждают, что это далеко не все — цены в опте выросли гораздо значительнее. А значит, надо приготовиться обычным покупателям. По прогнозам, подорожание будет волнообразным. Самую серьезную волну — до 10% - стоит ждать в январе, после Нового года.

О проблемах с гречкой специалисты-аграрии предупреждали еще в середине лета. Нет, Апокалипсис не наступает. Проблема — всего лишь с рыночной конъюнктурой. В 2017 году наши сельхозпроизводители посеяли рекордное количество гречихи, желая подзаработать на растущих (тогда) ценах. В итоге цены упали. И в нынешний сезон посевы гречки многие сократили. В 2017 они составляли 1,7 млн га, в 2018 — чуть больше 1 млн, а нынче — всего 807 тыс. га. По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), так мало гречихи у нас не сеяли с 2003 года.

Эксперты успокаивают, что трагедии нет. Прогноз по урожаю — минимальный за последние пять лет, но его на внутренние нужды вполне должно хватить. К тому же освободившиеся из-под гречихи площади не пустуют. Их засеяли другими культурами, которые производители посчитали на сей момент более выгодными. В частности, просом и рисом. Так что теперь в опте падает в цене пшено. За август, по данным ассоциации Производителей и поставщиков продовольственных товаров, оно уже потеряло почти четверть оптовой цены. Впору переходить на тоже весьма полезную для здоровья пшенную кашу (для тех, кто совсем городской, пшенка — это то, что получается из проса).

Так-то оно так, но гречка у нас — продукт особый. И пока производители и поставщики, потирая руки, ожидают «восстановления экономически обоснованной цены», многие граждане уже на низком старте. Может дорожать рис, может дорожать геркулес — это все в порядке вещей. Но гречка — продукт особый. Как соль или спички. Своеобразный индикатор положения дел в стране. Если она дорожает, значит, что-то идет не так — и надо срочно делать запасы.

- Во многом это связано не с чем -то из жизни наших бабушек и дедушек, а совсем с недавними событиями. Мы все помним беспрецедентный, драматический рост цен на гречку после жаркого и неурожайного лета 2010 года. Тогда много чего подорожало, но такого, как с гречкой, не было больше ни с одним продуктом. Это случилось на памяти уже нынешнего поколения потребителей, я бы назвал это своеобразной ценовой травмой. И теперь цены на гречку, конечно, вызывают повышенный интерес и ажиотаж, - считает председатель правления Международной конфедерации потребителей Дмитрий Янин. - Хотя вообще-то потребление этого продукта у нас не столь уж и велико. И он заменяем, можно есть другие каши или больше овощей. Это не услуги ЖКХ, от которых нельзя отказаться.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Так менялись цены на гречневую крупу по годам*

2009 27 руб.

2010 59 руб.

2011 82,5 руб.

2012 44 руб.

2013 39 руб.

2014 35,5 руб.

2015 69 руб.

2016 93 руб.

2017 64 руб.

2018 47 руб.

2019 51 руб.

*на сентябрь, крупа-ядрица, в среднем по России

(Данные Росстата)