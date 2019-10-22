США пригрозили Турции войной

Вашингтон готовится перейти от слов к действиям. Неделю назад президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ее военной операции на севере Сирии. 9 октября Анкара начала боевые действия на сирийской границе против террористов и курдских формирований. Но, видимо, американские власти решили, что этих мер для усмирения Турции недостаточно. Поэтому госсекретарь Майк Помпео выступил с предупреждением: Вашингтон может применить военную силу против Анкары.

- Мы предпочитаем мир войне. Но в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия, - заявил журналистам Помпео. - Мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее.

Правда, в каком случае США решатся на столь жесткий шаг, Помпео не пояснил. Принятие решения о военной операции остается за Дональдом Трампом. И если решение состоится, то это будет первый военный конфликт между странами-членами НАТО.

Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр, выступая на пресс-конференции, заявил, что считает слова Майка Помпео ошибочными.

- Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода, - пояснил дипломат. - Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может сделать такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления.