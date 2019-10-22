Алексей Дюмин на открытии VI Тульского медиафорума: «В погоне за скоростью информации важно не растерять доверие аудитории»

Во вторник, 22 октября в Туле стартовал VI Медиафорум. На торжественной церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин пожелал участникам медиафорума удачной работы и отметил, что с пользователями интернет-среды нужно общаться на их языке, но при этом давать людям качественный и проверенный контент.

- Нужно научиться общаться с пользователем на тех площадках, на которых он хочет. Креативить, вести блоги, страницы в соцсетях. Остановишься в развитии - станешь неинтересным, и тебя заменят другие, - сказал глава региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что бороться с деструктивным и провокационным «хайпом» можно тем же оружием – создавая свой «хайп», конструктивный, правдивый и понятный людям.

Отметим, тему шестого форума решили посвятить интернету и его влиянию на аудиторию. В частности, будут затронуты вопросы развития медиаиндустрии в глобальной сети, обсудят технологии, которые будут выходить на первый план в СМИ и как при этом сохранить свою аудиторию и ее лояльность к бренду или изданию.

Глава региона обратил внимание и на то, что благодаря развитию технологий люди стали не только потребителями информации, но и ее распространителями, делясь новостями на своих личных страницах.

«Если вы называете свой материал, программу, статью – эксклюзивом, то надо понимать, что это действительно никто раньше не видел. Используя новые доступные ресурсы, необходимо оставаться в этических и профессиональных рамках», - отметил губернатор.

Фото: пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин добавил, сейчас новое время - информация нужна всем, здесь и сейчас. Но в погоне за скоростью важно не растерять доверие аудитории.

Вне сомнений, в планах приглашенных профессионалов - спикеров максимально вовлекать аудиторию в дискуссию. Среди экспертов – гостей: Кирилл Клейменов (Первый канал), Регина Тодоренко (телеканал «Пятница»), главный редактор ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин, спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Эксперт» и «Русский репортер» Виталий Лейбин, журналисты Марина Ахмедова и Игорь Найденов.

Одним из первых с мастер-классом "Моя эксклюзивная история. О себе и своих героях" выступает Андрей Малахов.

- Всегда интересно увидеть молодых журналистов, которые работают на местах, послушать, что они думают о современном состоянии дел, рассказать как мы работаем сегодня. Так что это будет больше диалог, - отметил Андрей Малахов перед выступлением.