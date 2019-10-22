2019-10-22T17:32:17+03:00
Дом. Семья

Конь прикидывает мертвым, чтобы не катать «пассажира»

Животное по кличке Джингэнг делает это настолько театрально, что стал звездой Сети
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Конь готов лежать на земле, пока хозяин не передумает кататьсяКонь готов лежать на земле, пока хозяин не передумает кататьсяФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Конь по кличке Джингэнг доказал, что лошади – умные животные, а вот трудолюбивые не очень. Животное наотрез отказывает возить наездника. Лучше помереть, говорит Джингэнг своим поведением и падает на землю каждый раз, когда его пытаются оседлать. Причем делает это настолько красиво, что владелец животного даже не думает наказывать животное.

Джингэнг демонстративно вытаскивает в «смертельном припадке» язык и театрально поднимает конечности вверх. Такое представление уже оценили 82 тысячи человек, которые поставил лайк под видео Frasisco Zalasar в социальных сетях.

Конь притворяется мертвым, чтобы на нем не катались.

Конь, хоть и показал себя достаточно ленивым животным, ни разу не нанес наезднику увечья. Падает лошадь всегда так, чтобы не повредить хозяина, не забывает при этом о том, как выглядит.

Животное демонстративно высовывает язык Фото: Кадр видео

Животное демонстративно высовывает языкФото: Кадр видео

В фейсбуке автора видео принялись благодарить за снятый ролик. Конь действительно поднимает настроение. Многим он напоминает поведение людей, особенно по понедельникам, когда после выходных нужно выходить на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео отца, бросившего в Москве шестимесячную девочку
Режим ЧС введен в сельском хозяйстве Вологодчины
Черная пятница 2019: Названа дата акции, участие подтвердили 100 компаний
Медведев: Низкоквалифицированный труд должен отходить роботам
Мосгорсуд отменил приговор водителю, въехавшему на автобусе в толпу у станции метро Славянский бульвар
Три горняка погибли на руднике «Таймырский» в результате аварии
В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет
На развитие цифровых технологий в России направят 1,6 триллионов рублей
На МКС у американских астронавтов сломались чайник и плита
Суд разрешил выдачу России задержанного в Польше бизнесмена Чернякова
Родители якутских тройняшек получили от властей республики 9 миллионов рублей
Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом таза
Врач рассказал, чем опасен аспирин для детей
Министр развития экономики Украины назвал себя "дебилом"
Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»