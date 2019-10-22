Конь прикидывает мертвым, чтобы не катать «пассажира»

Конь по кличке Джингэнг доказал, что лошади – умные животные, а вот трудолюбивые не очень. Животное наотрез отказывает возить наездника. Лучше помереть, говорит Джингэнг своим поведением и падает на землю каждый раз, когда его пытаются оседлать. Причем делает это настолько красиво, что владелец животного даже не думает наказывать животное.

Джингэнг демонстративно вытаскивает в «смертельном припадке» язык и театрально поднимает конечности вверх. Такое представление уже оценили 82 тысячи человек, которые поставил лайк под видео Frasisco Zalasar в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kp.ru/video/embed/739416" frameborder="0"></iframe> Конь притворяется мертвым, чтобы на нем не катались.

Конь, хоть и показал себя достаточно ленивым животным, ни разу не нанес наезднику увечья. Падает лошадь всегда так, чтобы не повредить хозяина, не забывает при этом о том, как выглядит.

Животное демонстративно высовывает языкФото: Кадр видео

В фейсбуке автора видео принялись благодарить за снятый ролик. Конь действительно поднимает настроение. Многим он напоминает поведение людей, особенно по понедельникам, когда после выходных нужно выходить на работу.