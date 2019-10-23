Интер - Боруссия 23 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

В чемпионате Италии в этом сезоне футболисты миланского "Интера" неплохо играют, составляя конкуренцию "Ювентусу" в Серии А. Однако же в Лиге Чемпионов - всего 1 очко после двух встреч. А вот дортмундская "Боруссия" лидирует в этой группе. Но разрыв между клубами - как раз таки всего 3 очка. Обе команды будут биться за успех в этой важной для них игре. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Интер - Боруссия 23 октября 2019.

Статистика личных встреч Интер - Боруссия 23 октября 2019

Команды ни разу не играли между собой на всех уровнях.

Прогнозы букмекеров на матч Интер - Боруссия 23 октября 2019

В этой встрече сложно назвать фаворита, чуть больше шансов на успех букмекеры дают "Интеру".

Прогноз на матч Интер - Боруссия 23 октября 2019

Сложно назвать фаворита в поединке. Шансы на успех равны, всех ждет мощный матч.

Время начала матча Интер - Боруссия 23 октября 2019

Матч Интер - Боруссия 23 октября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Интер - Боруссия 23 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Интер - Боруссия можно посмотреть 23 октября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Интер - Боруссия 23 октября 2019

Трансляция матча Интер - Боруссия 23 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.