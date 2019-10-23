Точно пойманный «Момент»

Британский музей естествознания проводит один из престижнейших конкурсов «Фотограф года дикой природы» (Wildlife Photographer of the Year) с 1964 года. Сейчас подвели итоги за 2019 год, и первое место завоевал удивительный по трагизму и фотографической удаче «Момент». На нем действительно запечатлено пиковое мгновение встречи тибетской лисы с сурком, которое явно не обещает ничего хорошего последнему. Такой сюжет попался в объектив камеры китайского фотографа Юнцин Бао.

Председатель жюри Роз Кидман Кокс выразился так по поводу снимка-победителя: «С фотографической точки зрения это просто идеальный момент. Такие выразительные позы! Такая энергия и равновесие!»

Директор музея Майкл Диксон сказал более кратко, но емко: «Картина-победитель отражает главную проблему природы - борьбу за выживание».

Фото «Момент» было выбрано из более чем 48 000 фотографий, присланных из сотни стран. Кстати, стартовал новый конкурс Wildlife Photographer of the Year, в котором могут участвовать все желающие.

«Земля орлов» - победитель в номинации «Птицы». Автор - Аудун Рикардсен (Норвегия). Фото: Audun Rikardsen

«Ночное свечение» - победитель в номинации «Лучший молодой фотограф дикой природы». Автор - Круз Эрдман (Новая Зеландия»). Фото: Cruz Erdmann

«Борьба на равных». Победитель в номинации «Жизнь млекопитающих». Автор - Инго Арндт (Германия). Фото: Ingo Arndt

«Кочевники на снежном плато». Победитель в номинации «Животные в естественной среде обитания». Автор - Шанжен Фан (Китай). Фото: Shangzhen Fan

«Архитектурная армия». Победитель в номинации «Поведение: беспозвоночные». Автор — Даниэль Кронауэр (США)

«Сад угрей». Победитель в номинации «Под водой». Автор — Дэвида Дубилета (США)

«Время шоу!». Победитель в номинации «Story Photojournalist». Автор — Джаспер Доест (Нидерланды)

«Замороженный момент». Победитель в номинации «Восходящая звезда». Автор — Джерими Виллет (Франция)

«Ранняя пташка». Победитель в номинации «Фото, сделанные подростками от 15 до 17 лет». Автор — Риккардо Марчиани (Италия).

«Лицо обмана». Победитель в номинации «Портреты животных». Автор — Рипан Бисвас (Индия).

«Сила сжатия». Победитель в номинации «Портфолио». Автор — Стефан Кристманн (Германия)

«Жужжащий сюрприз». Победитель в номинации «Фото, сделанные детьми до 10 лет». Автор — Томас Истербрук, (Великобритания).

«Гобелен жизни». Победитель в номинации «Растения и грибы». Автор — Зориц Ковачевич (Сербия / США)

«Подводный мир». Победитель в номинации «Поведение: амфибии и рептилии». Автор — Мануэль Плейкнер (Италия)

КСТАТИ

Стартовал Шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты, при одном условии - снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила - на сайте photo.rgo.ru

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