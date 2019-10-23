Петров, наркотики, смартфон и пистолет

Кто лучше перескажет сюжет книги, чем ее автор? Летом 2017 года, когда «Текст» только вышел из печати, и никто его еще не читал, Дмитрий Глуховский пришел на радио «Комсомольская правда» и с ходу начал говорить о романе - первом не фантастическом, а реалистическом в своей карьере:

- В Лобне жил молодой человек по имени Илья Горюнов. Его мама – школьная учительница, преподавательница русского языка и литературы, а папу он не знал никогда. Мама завела его себе в утешение. Воспитывала она его достаточно сурово, и подготовила без взяток к поступлению в МГУ на филфак. На третьем курсе Илья повел свою девушку гулять в ночной клуб. И туда с проверкой нагрянули сотрудники ФСКН. У Ильи и Веры никаких наркотиков с собой не было, но они не понравились сотруднику ФСКН Петру Хазину. Илье подкинули наркотики и посадили на семь лет, которые он провел в Соликамске, в ИК № 1. Его мама умерла от инфаркта за два дня до его возвращения. Когда он вернулся домой, квартира оказалась открыта, ее обобрали. Илья с горя напился - и нашел по соцсетям своего обидчика. Петр Хазин - из тех людей, которые воспринимают службу в полиции как бизнес, он там работает ради денег и чинов, пользуется возможностью торговать своим правом на насилие. И вот Илья заманивает Хазина в клуб на Трехгорной мануфактуре, говорит ему, что хочет купить у него наркотики. И убивает его, а потом сбрасывает тело в канализационный люк. Забирает табельный пистолет и смартфон. А потом на телефон приходит сообщение от мамы Петра. А потом - другое: выясняется, что Петр ждет большую сумму от продажи наркотиков. А Илье даже мать не на что хоронить. Илья решает притвориться Петром Хазиным, чтобы выручить деньги на похороны…

Дмитрий ГлуховскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Как-то не пришло тогда в голову спросить у Дмитрия, как он оценивает коммерческие перспективы романа со столь безрадостным сюжетом. Но «Текст» через неделю взлетел на первое место в списках бестселлеров, и довольно долго на нем держался. И экранизация его, подоспевшая через два с небольшим года (и довольно точно следующая «Тексту» - что неудивительно, учитывая, что Дмитрий лично написал сценарий), скорее всего, соберет очень много денег.

Конечно, актуальность этого сюжета невероятна. Совпадение имен двух людей, которым подбросили наркотики, выдуманного Ильи Горюнова и реального Ивана Голунова, тянет объяснить каким-то волшебством - или тем, что психолог Карл Густав Юнг называл «синхронностью». Но Голунова ждал быстрый хэппи-энд, а у Горюнова, в полном соответствии с фамилией, все будет куда драматичнее. Не стоит пересказывать сюжет дальше, чем это сделал в интервью «КП» Глуховский - но атмосферу вы представить можете: зима, Лобня, многоэтажки, слякоть, кровь, водка, еще больше водки, небритый и плохо одетый герой.

Несмотря на все внешнюю мрачность, «Текст» не производит гнетущего впечатления. Это все-таки триллер. Герою (напомним, филологу) надо стилизоваться под интонации другого, по большому счету совершенно незнакомого человека. Набирая сообщения в Telegram, What’s App и прочих мессенджерах с телефона своего убитого врага, он общается с его любимой девушкой, с его отцом, с его матерью, с его столь же преступным начальником - и заодно выясняет, что Хазин был за человек. Оказывается, его даже может быть жалко, оказывается, он не на сто процентов заслуживал смерти - и история о мести оборачивается трагедией мстителя. И хоть от слова «трагедия» не уйти, постоянно мелькает надежда, что у Горюнова все-таки получится, несмотря ни на что, выкарабкаться из беспросветной ситуации и начать новую жизнь где-нибудь на краю света. У Чапаева не получилось выплыть - так, может, у этого получится?

Зима, Лобня, многоэтажки, слякоть, кровь, водка, еще больше водки, небритый и плохо одетый герой

Главную роль в «Тексте» играет Александр Петров - самый популярный на сегодняшний день российский актер, которого продюсеры используют по принципу «каждой бочке затычка»: есть роль молодого человека? Звоним сначала Петрову, а потом всем остальным. Но даже те, кто испытывает по отношению к Александру необъяснимую аллергию (а таких зрителей, увы, немало) вряд ли ощутят острый ее приступ на «Тексте»: Петров очень удачно вписывается в придуманную Глуховским роль (и самую напряженную, самую длинную сцену в «Тексте» умудряется отлично сыграть, кажется, ни разу даже не взглянув в камеру). А Иван Янковский еще лучше вписывается в роль Хазина, который бесконечно появляется на экране собственного смартфона в видео, снятых и сохраненных при его жизни: это, может быть, лучшая роль самого младшего Янковского.

Кстати, есть еще один момент: в диалогах тут очень много нецензурной ругани, которая в предложенных обстоятельствах более чем уместна. Журналистам картину показывали в оригинальной версии, в прокатной весь мат «запикают». Возможно, именно «Текст» станет одним из поводов пересмотреть ханжеский закон, по которому нравственность зрителей в кинотеатре оберегают от слов, которые каждому в России известны со второго класса. Но их по каким-то мистическим причинам боятся российские чиновники - боятся, кажется, больше, чем жутких ситуаций, подобных той, что описана в «Тексте».