"Подумайте о наших детях": В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Скромно, но стабильно. Примерно так можно представить будущее России, если прочитать проект федерального бюджета. В среду депутаты приняли его в первом чтении. Впечатление от проекта вышло двояким.

В Минфине результатом своей работы довольны. Мол, в ближайшие годы кризиса можно не бояться. Денег хватит даже при условии новых санкций. А вот в Думе считают, что расходы на развитие, например регионов, можно было увеличить.

- Мы застрахованы от негативных сценариев на рынке нефти, - заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. - Устойчивая бюджетная конструкция позволяет выполнять все социальные обязательства, предусмотренные на предстоящую трехлетку.

Прогноз в ведомстве выдали консервативный. Цена на нефть в бюджете заложена даже ниже, чем сейчас - $55 - 57 за баррель вместо $60. И даже в этом случае доходы казны превысят расходы. При этом в заначку мы откладывать не перестанем до тех пор, пока стоимость барреля не упадет ниже $42.

Первый вице-премьер РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Многих депутатов эта цифра смутила. Они требовали повысить эту планку. Чтобы больше денег попадало в экономику, а не оседало на счетах в Фонде национального благосостояния. Там уже скопилось почти 8 трлн рублей.

Силуанов пообещал, что в 2020 году выделит из заначки триллион рублей для помощи регионам. А глава думского комитета по бюджету и налогов призвал коллег «подумать о том, с чем столкнутся наши дети».

- Мы с вами должны быть готовы к тому, что уже в ближайшее время нам придется работать в условиях цены на нефть порядка $35, - заявил депутат. - Этому будет способствовать рост добычи США сланцевой нефти, переход стран на возобновляемые источники энергии, рост числа электромобилей. Рассчитывать на работу в условиях высокой цены на нефть не приходится.

По сути, в правительстве снова придумали очень осторожный бюджет. Его плюсы в том, что резких потрясений нам ждать не стоит. А минусы - что прорыва в экономике тоже не предвидится.

- Беспокоит, что в бюджете недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется, - сетует глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Основные параметры казны на 2020 - 2022 годы

Показатель 2020 2021 2022

Доходы (трлн рублей) 20,4 21,2 22,1

Расходы (трлн рублей) 19,5 20,6 21,8

Рост экономики (%) +1,7 +3,1 +3,2

Цена на нефть ($ за баррель) 57 56 55

Инфляция (% годовых) 3 4 4

P.S. ВВП (размер экономики страны) в 2020 году составит 112,8 трлн рублей.