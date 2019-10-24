Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье

В воскресенье в Аргентине пройдут президентские выборы, которые многие называют одними из самых важных в истории страны. Жителям далекой южноамериканской страны придется решить, хотят ли они вернуться к левой политике времен Киршнер или предпочтут жить по неолиберальным рецептам.

В этот день жители Аргентины определят состав Национального конгресса — им предстоит проголосовать за 24 сенатора (треть от верхней палаты) и 130 членов (чуть больше половины) Палаты депутатов. Но важнее всего выборы главы государства, который определит будущее страны, да и всего региона на ближайшие 4 года.

ГОЛОСУЙ, А ТО ПРОИГРАЕШЬ

Хотя на пост президента баллотируются 6 человек, но реальных претендентов на победу всего двое — действующий глава государства правоцентрист Маурисио Макри от коалиции «Вместе за перемены» и оппозиционный кандидат Альберто Фернандес от коалиции «Фронт для всех».

По сути это два направления дальнейшего развития Аргентины. Макри олицетворяет неолиберализм и открытый рынок, а Фернандес борется за левое наследие предыдущих президентов Нестора Киршнера (2003-2007) и его супруги Кристины Фернандес де Киршнер (2007-2015). Вопрос выбора вектора развития жизненно важен для Аргентины, ведь последние несколько лет она пребывает в перманентном кризисе, связанном с полным дисбалансом финансовой системы страны. Сейчас вопрос стоит особенно остро — будет ли очередной дефолт или нет.

- Пока кажется весьма маловероятным, что Макрии сможет добиться переизбрания, хотя в последнее время поведение электората непредсказуемо, - заявил «КП» вице-президент Южноамериканского союза корреспондентов Рикардо Ривас. - Думаю, что пока все указывает на то, что Фернандесу удастся одержать уверенную победу.

ГОЛЫЕ ЦИФРЫ

На текущий момент именно Фернандес находится на лидирующих позициях, ведь он выиграл праймериз — предварительные выборы, на которых определяются кандидаты на пост главы государства. Эта процедура была придумана Киршнерами в 2011 году для того, чтобы отсеять мелкие партии и укрепить свои позиции, ведь различные левые движения размывали электорат, а праймериз стимулировали их выставлять единого кандидата. Кстати, участие в праймериз обязательное для всех граждан от 18 до 70 лет, а за неявку на участок грозит символический штраф — около 60 рублей. Так что на этих предварительных голосованиях явка составила 75 процентов.

Победа Фернандеса была весома — он набрал 47 процентов голосов. За действующего главу государства Макри проголосовали только треть избирателей. С учетом того, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать свыше 45 процентов голосов при разрыве больше 10 процентов, шансы Фернандеса как никогда высоки.

Страна на распутьеФото: REUTERS

Причина популярности Фернандеса проста — это нелюбовь к самому Макри, который пришел к власти как альтернатива левым, обещавшему принести новое благосостояние для аргентинцев. Однако результаты экономической политики оказались далеки от желаемого. Сейчас доля людей, живущих за чертой бедности, составляет около 35 процентов, а уровень безработицы - более 10 процентов. С учетом того, что уровень инфляции за прошедший год превысил 50 процентов, дела у простых жителей южноамериканской страны идут совсем не весело, что и отражается на их политических предпочтениях.

- Сейчас аргентинцев волнуют в основном социальные и экономические вопросы. В сфере безопасности Макри смог показать определенный прогресс, - считает директор Координационного совета по исследованиям в области экономики и социальных наук Андрей Сербин Понт. - С учетом всей истории страны у аргентинцев уже выработался определенный «рефлекс» на курс доллара, который рассматривается как очень важный фактор оценки текущей экономической ситуации, поэтому обесценивание местной валюты воспринимается весьма болезненно.

ВЫХОДА НЕТ

Пока для Макри не видно практически никаких шансов, чтобы победить на выборах. Согласно всем опросам общественного мнения, Фернандес становится президентом еще в первом туре. Что еще хуже, согласно октябрьскому опросу, более трети аргентинцев считают нынешнего лидера худшим главой государства в современной истории, 76,8 процента респондентов оценивают его управление страной как «очень плохое, плохое и относительно плохое», а 71,9 процента определили уровень доверия к лидеру как «недоверие и малое доверие».

Впрочем, некоторые заделы у Макри еще есть. Например, он оказался в такой же ситуации в 2015 году, когда проиграл праймериз кандидату от Киршнер с разницей в 8 процентов, а потом все-таки смог вырвать победу во втором туре. Кроме того, результаты предварительных выборов не учитывали голоса аргентинцев, проживающих за рубежом, коих насчитывается более 350 тысяч человек. Хотя это не настолько большая величина, но в условиях жесткой конкуренции и они могут помочь нынешнему главе государства.

Пока Макри сохраняет оптимизм, который, впрочем, передается и его сторонниками. Как в беседе со мной признался один из тех самых «макристов», «или выиграет Макри, или мы все сбежим из страны, люди должны голосовать за него, если хотят сохранить страну!» такой вот лозунг «голосуй, а то проиграешь» по-аргентински.

КИРШНЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Главная пикантность нынешних выборов заключается в возвращении во власть Кристины Фернандес де Киршнер, которая была главой государства в течение двух сроков в 2007-2015 годах. Правда, в этот раз она идет не как «первое лицо», а в качестве вице-президента в команде Фернандеса. Кстати, согласно конституции страны, она будет не просто «дополнением» или «заменой» национального лидера, но одновременно станет председателем сената.

Для Кристины, как здесь панибратски называют бывшего президента, победа Фернандеса станет еще одним шансом пересмотреть уголовное преследование против себя. Сейчас в Аргентине ведется расследование в отношении бывшего президента и еще 53 человек, обвиняемых в сговоре и отмывании денег на строительных господрядах с 2007 по 2015 год на общую сумму в миллиард долларов. При этом Фернандес фигурирует в качестве одного из ключевых звеньев всей этой схемы, «организованной в министерстве планирования». И это не единственный случай, всего против экс-президента проводится расследование по 13 делам, и по пяти из них дела переданы в суд.

Сама Киршнер на данный момент является сенатором от Буэнос-Айреса, поэтому обладает парламентским иммунитетом, который защищает ее от тюремного заключения даже в случае признания виновной, если за снятия неприкосновенности не проголосует парламент. С учетом текущих раскладов, это весьма маловероятно, пока максимальное, на что пошли законодатели — частичное снятие иммунитета, что позволило властям провести обыски в доме Киршнер.

Однако иммунитет можно и убрать, другое дело президентское помилование. Ведь в этом случае можно не опасаться потери должности или ухода из политики — даже после обвинительного приговора амнистия снимет все проблемы. Потому сейчас многие говорят о том, что Кристина пытается своим участием в выборах обеспечить себе крепкий тыл на случай неприятностей.

ДОСЬЕ

Маурисио МАКРИ

60-летний президент Аргентины родился недалеко от Буэнос-Айреса в семье промышленного магната.

Окончив Католический университет Аргентины по специальности инженер-строитель, Макри учился еще и в Нью-Йорке и Филадельфии, где постигал тонкости управления бизнесом.

Проработав большую часть жизни в частном секторе, в 2003 году будущий глава государства создал новую партию «Обязательство для изменений», которая стал основой для нынешней коалиции. В политике Макри успел побывать членом аргентинского парламента (2005-2007) и дважды — мэром Буэнос-Айреса (2007-2011). В 2015 году политик в качестве кандидата от коалиции «Давайте меняться» был избран на пост президента Аргентины, получив во втором туре 51,34 процента голосов. Макри женат третьим браком на дочке крупных производителей текстиля арабского происхождения, от предыдущих союзов у нынешнего главы государства есть сын и три дочери.

В 1995-2007 годах Макри был президентом легендарного аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» и немало поспособствовал его успехам на международной арене и во внутреннем чемпионате.

Интересный штрих к портрету президента — в 1991 году его похитила группа полицейских и в течение двух недель удерживала в заложниках, пока родные Макри не заплатили 6 миллионов долларов. Как признался впоследствии глава государства, именно это происшествие перевернуло его восприятие жизни и подтолкнуло заняться политикой.

Альберто Анхель ФЕРНАДЕС

Уроженец аргентинской столицы 60-летний Фернандес является по профессии юристом. Сразу после окончания Университета Буэнос-Айреса преподавал уголовное право в вузах столицы, а потом работал помощником судьи и юрисконсультом в министерстве экономики и различных структурах, связанных со страхованием.

Еще будучи в школе Фернандес увлекся общественной и политической деятельностью, а в 1983 году вступил в Хустисиалистскую партию и активно участвовал в ее работе, параллельно тесно сотрудничая с будущим президентом Нестором Киршнером. Оппозиционный кандидат работал в городских структурах столицы и в парламенте, а в 2000 году стал депутатом законодательного собрания Буэнос Айреса. В 2003 году после прихода Киршнера к власти он стал главой кабинета министров, а позже возглавлял предвыборную кампанию Кристины Киршнер, которая баллотировалась на пост президента после ухода мужа с этого поста.

После своей отставки в 2008 году Фернандес стал критиковать своих бывших покровителей, хотя и очень умеренно. В 2012 году он основал свою собственную «Партию труда и равенства», на затем решил вернуться в коалицию Кристины Киршнер, согласившись стать кандидатом на пост главы государства от левых.

Фернандес разведен, у него есть сын. Сейчас политик живет с 38-летней актрисой и телеведущей Фабиолой Янес.