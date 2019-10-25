«Заразный рак»: что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вирус папилломы человека (папилломавирус, ВПЧ) – это целая группа возбудителей, которые вызывают самую распространенную в мире инфекцию, передаваемую половым путем. В течение жизни с ними сталкивается до 90% сексуально активных людей – но в большинстве случаев это не приводит к серьезным последствиям. В каких случаях обнаружение ВПЧ должно стать поводом для беспокойства, рассказывает старший акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Герасимова.

Опасные числа

Папилломавирус – чрезвычайно распространенная инфекция, передаваемая половым путем: как правило, ей заражаются сразу после начала половой жизни, в 16–25 лет. ВПЧ поражает кожу и слизистые оболочки – в первую очередь анальный канал, половые органы, пищевод и дыхательные пути. Из-за того, что у вируса множество разновидностей (сейчас известно более 190 типов), последствия инфекции могут быть разными. В некоторых случаях все ограничивается появлением на коже безобидных косметических дефектов – бородавок или папиллом (небольших доброкачественных образований, состоящих из узелков, – их неровная поверхность напоминает соцветия цветной капусты). Отдельные типы вируса вызывают остроконечные кондиломы – так называются те папилломы, которые образуются на слизистых половых органов.

В большинстве случаев не произойдет ни того, ни другого: у людей до 30 лет вирус может некоторое время находиться в организме, не проявляя себя симптомами, и самостоятельно исчезнуть через 6–15 месяцев. Это связано с работой собственной иммунной системы человека: если она не нарушена, ВПЧ не сможет даже внедриться в клетки эпителия. Правда, после такой победы над вирусом им легко заразиться повторно – иммунитет к инфекции нестойкий и сохраняется ненадолго. Как и другие ИППП, папилломавирус передается при любых незащищенных сексуальных контактах, в некоторых случаях вирусные частицы могут проникнуть в организм при контакте с кожей зараженного человека.

Среди всех типов ВПЧ выделяют две небольшие группы: высокого и низкого онкогенного риска. К первым относятся типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, ко вторым – типы 6, 11, 42, 43, 44. Низкоонкогенные вирусы, как правило, не оказывают никакого влияния на клетки эпителия, даже если долго находятся в организме. Высокоонкогенные, напротив, способны приводить к структурным изменениям в клетках, провоцировать их деление и, суммируясь с другими факторами риска, повышать вероятность развития рака. ВПЧ может провоцировать развитие опухолей половых органов, головы, полости рта и глотки, а у женщин становится основной причиной рака шейки матки.

Профилактика рака

Лечения от папилломавируса не существует, поэтому, если ВПЧ высокого онкогенного типа попадает в организм женщины, главной задачей становится регулярный контроль, который поможет не допустить развития рака шейки матки. Как правило, заболевание развивается в течение 15–20 лет, при нарушениях иммунитета этот срок может сократиться до 5–10 лет. При этом предраковые изменения клеток можно обнаружить задолго до появления опухоли – при помощи традиционного pap-теста или исследования соскоба современным методом жидкостной цитологии. Он помогает вовремя обнаружить дисплазию – аномальные изменения в клетках эпителия шейки матки, которые на ранней стадии не представляют опасности, но с течением времени приводят к появлению злокачественной опухоли.

Цитологическое исследование нужно регулярно проходить всем женщинам: с 21 года до 49 лет – 1 раз в 3 года, с 50 до 65 лет – 1 раз в 5 лет, женщинам старше этого возраста частоту обследования врач-гинеколог определит индивидуально. Всемирная организация здравоохранения рекомендует дополнять такой скрининг тестами на ВПЧ высокого онкогенного риска: каждая женщина в группе 30–49 лет должна сдать его как минимум один раз вместе с цитологическим исследованием и расширенной кольпоскопией (осмотром женских внутренних половых органов с большим увеличением при помощи специального прибора). В возрасте с 30 до 69 лет ВПЧ-тестирование рекомендуется повторять не реже чем каждые 5 лет.

Если вирус обнаруживается у молодой женщины (до 35 лет), но при этом изменений в клетках нет или они незначительны (в результатах анализа это будет обозначено как «LSIL– низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения»), а кольпоскопия покажет хорошие результаты, сразу принимать радикальные меры не потребуется – нужно будет только регулярное наблюдение у врача и повторные исследования через 6, 12 или 24 месяца (точные сроки определит лечащий гинеколог). Если негативные изменения будут сохраняться в течение 2 лет, врач будет вынужден рекомендовать хирургическое лечение. Если ВПЧ обнаруживается после 35 лет, как правило, инфекция сопровождается уже более серьезными изменениями эпителиальных клеток (HSIL). Получение такого результата требует незамедлительного лечения, независимо от возраста пациентки.

В программу профилактического обследования обязательно должны входить анализы и на другие ИППП: сочетание ВПЧ с некоторыми возбудителями увеличивает риск развития рака шейки матки. Особенно это характерно для вируса простого герпеса 2 типа, цитомегаловируса, вируса Эпштейн – Барр, ВИЧ, хламидии трахоматис и микоплазмы гениталиум.

Материал подготовлен при поддержке лаборатории «Гемотест»