Экоэкстремизм столкнулся с сопротивлением

Эпическое явление шведской школьницы Греты Тунберг на трибуне Климатического саммита ООН стало для международного сообщества более ярким событием, чем вручение секретариату ООН Декларации об отсутствии климатических угроз 700 влиятельных ученых из Евросоюза, Австралии, США и других стран мира. Профессора Гус Берхоут из Голландии, Ричард Линдзен из США, Рейнальд дю Бергер из Канады, Ингмар Нордин из Швеции, Фриц Варенхольт из Германии и сотни других ученых из крупнейших научных центров просили мировое сообщество не поддаваться на провокации климатических аферистов и предоставить им слово для обоснования нескольких приведенных в декларации тезисов.

ТЕПЛЕЕ УЖЕ БЫЛО

В декларации, в частности, говорилось, что изменения климата на земле происходили всегда, причем даже на исторической памяти человечества. Например, теплее, чем сегодня, был климат в минойский, римский и средневековый теплые периоды. Были и периоды похолоданий, последний из которых - малый ледниковый период - закончился только в конце XIX века без всякого участия человечества. Современный период потепления на 0,8 °C за 150 лет не является катастрофическим для цивилизации и окружающей нас природы и никак не соответствует прогнозам экоактивистов вроде бывшего директора Института космических исследований НАСА Джима Хансена и бывшего вице-президента США Альберта Гора. Оно в 4 раза меньше, чем предсказывали их модели, и в 3 раза меньше, чем предполагали ооновские международные эксперты по изменению климата (МГЭИК).

В декларации ученые в очередной раз напоминают, что у них нет доказательств, подтверждающих высокую роль выбросов углекислого газа (СО ), связанных с деятельностью человека, в глобальном потеплении. Напротив, «последние данные подтверждают, что большее количество CO2 оказывает лишь умеренное влияние на климат, но оно чрезвычайно полезно для сельского хозяйства, лесного хозяйства и для фотосинтеза, который является основой жизни на земле». Нет также научных доказательств влияния выбросов СО на увеличение стихийных бедствий, в отличие от доказательств отрицательного влияния на природу и экономическое развитие мер по сокращению таких выбросов.

А раз так, пишут ученые, у человечества нет необходимости придерживаться «вредной и нереалистичной политики с нейтральным уровнем выбросов к 2050 году». Необоснованный отказ от ископаемого топлива (нефть, газ и уголь) и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии не должны мешать человечеству развиваться и получать необходимую для этого энергию. В конце концов на земле до сих пор миллиард человек не имеют доступа к электричеству, а еще три миллиарда готовят пищу на костре.

Позиция подписавших петицию ученых широко распространена в научном мире. Аналогичные суждения высказывали нобелевские лауреаты Айвар Джайевер, Кэри Муллис и другие научные авторитеты. Однако на Климатическом саммите ООН ученым слова не дали. На фоне Греты Тунберг их заявление выглядело бы слишком скучным.

Громкие заявления экологических активистов вызывают нездоровый ажиотаж у населения. Автор фото: Amber Bracken/REUTERS

МАНИПУЛЯЦИИ ДЕВОЧКОЙ

Молодая экоактивистка превратила рядовой саммит ООН в фееричное шоу и отвоевала ему место на самых рейтинговых телеканалах. Никто не вспомнит написанную для нее опытными спичрайтерами речь про «украденное детство», но долго будут вспоминать ее прибытие в Нью-Йорк на борту композитной яхты с парусами из кевлара и в окружении пяти телохранителей - этим она затмила не только ученых, но и некоторых библейских персонажей, спасавших животный мир планеты после Всемирного потопа. Среди помощников простой шведской девочки оказались культовые персонажи современных медиа - миллиардер Джордж Сорос, который в 1990-е годы выстроил эффективную систему перекачки мозгов из России и других стран Восточной Европы в западные вузы, спонсировал «цветные революции» и прославился биржевыми спекуляциями; миллиардер-медиамагнат (а по совместительству еще и крупнейший инвестор в производство солнечных панелей) Майкл Блумберг, бывший президент США Барак Обама и многие другие политики, пиарщики и бизнесмены. Куда уж до нее профессуре!

И дело не только в раскрутке, благодаря которой Грета превратилась в успешный бизнес-проект, собирающий вполне реальные деньги для фондов Сороса и других политических кукловодов. Ее нелегкая работа защищает интересы многих европейских и американских политиков, миллиардеров, высоколобых участников Римского клуба и Папской курии, которые пытаются сохранить привилегированное положение стран золотого миллиарда, усилить имеющиеся у них конкурентные преимущества. Для этого хороши все средства, включая манипуляции истеричной девочкой, а научные аргументы значения не имеют.

ГОСПОДСТВО ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА

Давайте вспомним, что родина Греты Тунберг, как и всех климатических инициатив последних десятилетий, это Западная Европа. Поддерживая высокие стандарты жизни, страны этого региона, как и США, последовательно выводили в страны третьего мира производственные линии, оставляя себе наиболее высокомаржинальные процессы производства - биржевые услуги, юридическое сопровождение, дизайн, программное обеспечение, рекламу и т. п. Поэтому мы, покупая произведенные во Вьетнаме кроссовки «Адидас» или китайский айфон, хорошо знали, что 85% прибыли получат за эти товары американские или европейские компании. Но по мере развития цифровых технологий, унификации законодательства в разных странах и развития азиатских торговых площадок ситуация стала меняться. Потребность в услугах европейских стран снизилась, что провоцирует экономические войны, кризисы, ставит под угрозу господство золотого миллиарда. Старому Свету потребовались новые рычаги для удержания в узде новых экономик.

Климатическая повестка ООН, формализованная в рамках Парижского соглашения по климату, подходит для этой цели лучше всего. Производство товаров в отличие от рекламных услуг не может обходиться без ископаемого топлива. Поэтому климатическая повестка - это всего лишь способ обложить растущие экономики, включая богатую ресурсами Россию, новым налогом на выбросы и тем самым снизить их глобальную конкурентоспособность. Еще один вариант санкций, закрепляющий статус-кво, при котором одни работают и платят, а другие наслаждаются жизнью.

Последний раз гипертрофированное внимание к вопросам климата, сохранения природы и лесоразведения было распространено в Европе в 30-е годы прошлого века, когда германские, румынские и итальянские фашисты строили планы по восстановлению природной среды за счет уничтожения портящих эту среду народов. Тогда оппонентов тоже не очень слушали, пока с востока не прозвучали более убедительные аргументы. Не случайно, что современных адептов культа Греты Тунберг в Европе тоже часто называют экофашистами. Призывы контролировать рождаемость, рацион питания, использование транспорта, в том числе и в развивающихся странах, ничего вам не напоминают?

У этих марионеток хранителей сложившегося мирового неравенства есть сторонники и в России. Как и в Европе, они тоже могут не знать, что пляшут под чужую дудку. Меры по регулированию выбросов СО наши чиновники разрабатывали в том числе на деньги немецкого гранта. Законопроект о таком регулировании, согласно анализу РАН, в случае его принятия может стоить российской экономике и населению 8% ВВП. То есть о развитии экономики в среднесрочной перспективе нам предлагается просто забыть. В российском МИДе есть сторонники повышенных обязательств России по Парижскому соглашению, которые якобы помогут нам повысить авторитет в международных организациях в ущерб экономическим интересам страны.

На плакате написано: «Мир стремится к ши-тцу». Собака выступает символом природы. Но при этом экоактивисты забывают, что сокращение парниковых газов приведет к отказу от некоторых благ цивилизации. Автор фото: Amber Bracken/REUTERS

НА ВЫХОД ИЗ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ?

Но у экоэкстремизма появляется все больше противников, и группа подписавших декларацию ученых - это только вершина айсберга. Повышенные и ничем не обоснованные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов уже приводят к серьезным последствиям в самых разных регионах мира.

Самый свежий пример - протесты в Чили, вспыхнувшие после решения правительства войти в число стран - лидеров в борьбе с изменением климата. На упомянутом саммите ООН в конце сентября Чили вместе с несколькими странами пообещала достигнуть углеродной нейтральности (когда выбросы парниковых газов равны их поглощению лесами) уже к 2035 году. В результате в стране с профицитом электрогенерирующих мощностей пришлось поднять на 10% стоимость электроэнергии, а это, в свою очередь, привело к росту платы за проезд в общественном транспорте. Вспыхнули протесты, 13 человек погибли, испорчено имущество на сотни миллионов долларов, и ошибочные решения пришлось отменить. «Мы находимся на войне», - оценил ситуацию президент Чили Себастьян Пиньера, забыв уточнить, с кем воюет.

И Чили не единичный пример. Вспомним протесты «желтых жилетов» во Франции, которые спровоцировали повышенные климатические обязательства и рост налогов на топливо. Протесты затронули Германию, Бельгию и другие страны Евросоюза, переросли в выступления против социального неравенства и сегодня продолжаются в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Нужны ли обывателю все эти риски из-за необдуманной климатической политики - решают сами обыватели, которые приходят затем на избирательные участки. Настроение у них меняется, что уже почувствовали и Ангела Меркель в Германии, и Себастьян Пиньера в Чили, и многие другие мировые лидеры.

Выйти из Парижского соглашения пригрозил президент Бразилии Жаир Болсонару. Китай напомнил о приоритете экономического роста перед обязательствами по Парижскому соглашению. Россия присоединилась к Парижскому соглашению, но брать на себя повышенные обязательства не спешит. Польша, Венгрия и Чехия отказались поддержать решение Евросоюза добиться климатической нейтральности к 2050 году. Энергетическая безопасность и социальный мир оказываются важнее навязанной псевдоборьбы за климат. А это серьезнее, чем петиция ученых.