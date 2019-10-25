Как чиновники стариков голодом морили

Чиновников в России принято ругать. Приложить их, как следует, - святое дело. Чаще других прилетает органам соцзащиты. Их упрекают в ненадлежащем присмотре за детьми, инвалидами и стариками, за бюрократизм, за нежелание подойти к человеку с душой. И никто не задается вопросом, а чего это наши чиновники в большинстве своем такие черствые, не креативные, почему стараются не высовываться?

Удивительная история, которая частично дает ответ на этот вопрос, произошла на днях в Волгограде. СМИ запестрели заголовками: «Волгоградские чиновники ввели нормы потребления для стариков, как для пленных немцев», «стариков решили морить голодом», «пайки, как у блокадников: 100 граммов хлеба в день».

Из-за чего же поднялся сыр-бор? Дело в том, что в Волгоградской области стали открывать центры сопровождаемого проживания и тренировочные квартиры для молодых инвалидов. Благодаря стараниям соцзащиты, 80 (!) человек вывели из психоневрологических интернатов (ПНИ). Ребята сами готовят, получают целиком на руки свою пенсию по инвалидности. Но на всякий случай волгоградский Комитет соцзащиты подстраховался: пока инвалиды еще только учатся себя обслуживать и жить вне стен интерната, им решили бесплатно добавить дополнительное питание. Помощь эту закрепили нормативом, основанном на федеральных нормах, которые работают во всей стране с 2012 года.

Если разобраться, волгоградская соцзащита совершила подвиг. Знаете, что такое психоневрологические интернаты? Это государство в государстве, в которое не пробиться волонтерам. Место, из которого можно выбраться лишь чудом, с законами, не уступающими тюремным. По идее, интернат должен быть просто местом жительства для одиноких и недееспособных людей. На деле это не так. Живущие там абсолютно бесправны. У них отбирают паспорта, а покидать территорию ПНИ можно лишь с разрешения директора интерната. Выбить же такое разрешение практически невозможно. Руководству ПНИ крайне невыгодно терять пациентов, ведь за содержание каждого инвалида государство платит большие деньги. И вот, стараниями волгоградской соцзащиты 80 инвалидов выходят «на волю».

Что же происходит дальше? Журналисты, узнав о решении волгоградских чиновников ввести дополнительное питание для инвалидов, покинувших ПНИ, начинают изучать федеральные нормы потребления. И выясняют, что по ним старикам в домах престарелых (хотя старики к этой истории вообще не имеют никакого отношения!) полагается в день по 100 г хлеба, 20 г макарон, 250 – картофеля, 57 г курицы, 76 г рыбы и 20 г масла. Это вызвало в Интернете настоящий взрыв. Блогеры обвинили волгоградскую соцзащиту чуть ли не в фашизме и призвали скорее спасать стариков от голода, раз им дают чайную ложку макарон в день. Журналисты просто не разобрались в том, что во-первых не регионы устанавливают федеральные нормативы, да и нормативы эти действуют уже 7 лет. Не поняли коллеги-журналисты и того, что нормы складываются в недельный рацион при пятиразовом питании. А меню в соцучреждениях каждый день разное. Старикам и инвалидам не дают по чайной ложке творога каждый день, но, к примеру, пару раз в неделю готовят творожную запеканку. В итоге получается довольно разнообразное меню на неделю.

- Идиотизм ситуации в том, что волгоградская соцзащита как раз увеличила нормы потребления для инвалидов, введя для них дополнительное питание. И огребла за это по полной. Не позаботились бы об инвалидах - не получили бы ушат помоев, - замечает Лиза Олескина, глава благотворительного фонда «Старость в радость» (фонд занимается помощью домам престарелых).

По ее словам, Волгоград - лидер федеральной программы по уходу за пожилыми и инвалидами. Их успехи говорят сами за себя. За полтора года более 1500 тяжелых инвалидов (то есть лежачих) стали получать ежедневную помощь на дому. Соцработники проводят с ними четыре часа в день. Тогда как в целом по стране соцзащита приходит к инвалидам лишь два-три раза в неделю.

- Люди жить стали, а не выживать. Родственники лежачих больных выдохнули! Когда у меня спрашивают, куда поехать с лежачим инвалидом, чтобы о нем как следует позаботились, я отвечаю: Израиль, Германия, Волгоград.. , - говорит Лиза Олескина.

Ну, не разобрались коллеги-журналисты, не вникли. И вроде бы в итоге все выяснили, но осадочек остался. Что, скажите, будут думать, читая историю «о волгоградских пайках для блокадников» другие чиновники? «А оно нам надо?!». Вот, что они будут они думать!

Представляю, сколько гневных комментариев вызовет мой призыв, но давайте все же уважать чиновников за их труд. И уж про крайней мере не бить по рукам тех из них, у кого горят глаза, и кто старается сделать чуть больше других. Потому что глаза эти могут потухнуть, а руки - опуститься. И всем нам будет от этого только хуже.