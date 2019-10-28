О чем говорят женщины

Следуя дорожкой миссис Кристи, пани Хмелевской и гражданки Марининой, эпопею майора Черкасова сочинили дамы. Только на шестом сезоне стало заметно, что продюсеры Эрнст и Евстигнеев упорно привлекают к похождениям советского Мегрэ исключительно слабый пол: пять из шести историй сочинены Зоей Кудрей, Аллой Криницыной и Еленой Райской. В отличие от предшественниц девушки не стали возлагать лавры уголовного сыска на сестер по гендеру, а пошли дальше и пересоздали Вселенную для женских нужд. В их параллельной советской реальности герои поголовно в разводе, но с перспективой, людей косят, как зайцы траву, о чем регулярно сообщает газета «Советская правда», и даже у Московского уголовного розыска есть свой отдельный вход с вывеской.

Этот мир преображен женской фантазией до неузнаваемости, чем вусмерть выбешивает мужчин и неимоверно привлекает женщин. Ведь как расскажет женщина о не виденных ею событиях? С жаром и подробностями. «Вошли впятером, убили всех, взяли миллион, на полу оставили окурок «Шипки», фантик от конфеты «Чио-Чио-сан» и маски из шапочек «Олимпиада-80». Главный у них шустрый, с усиками и прибалтийским акцентом, на правой руке нет мизинца. Банк опечатали, кассир повесился, а милиция наша лапотная еще год ничего поделать не могла».

Весь этот гон исключает любые смысловые претензии - мол, ГБ на свою территорию сыскарей не пускала, наружка так сроду не косячила, а столько трупов после себя не оставлял даже Гитлер. Вот какие, какие претензии могут быть к газете «Советская правда»?

Притом у них сыщик живет с разведенкой, босс наркомафии живет с разведенкой, ракетный конструктор живет с разведенкой другого ракетного конструктора, и у всех не свои дети. Опер Соня разошлась с опером Лешей с прицелом на опера Егора, артистка гуляет к народному артисту от мужа-химика, а лаборантка ракетного КБ сожительствует со шпионом, который представился ее потерявшимся в войну братом, но природа взяла свое. И только про сотрудников американской дипломатической резидентуры неизвестно, кто с кем, а очень бы хотелось узнать.

Во всю эту «Санта-Барбару» и «Жди меня» регулярно заходят со своими амурами жильцы предыдущих сезонов, не убитые сценаристками от первого брака, и ясно, что заботит авторш первее всего. Автоматически дезавуируя подозрения, что перед нами комикс (черная шляпа! тени на снегу! свет в глаза!), и требования поменьше напирать на неуместные в комиксе пельмени, дубленки, югославские стенки и родительские собрания в четвертом «Б», которые я, признаться, пять лет назад адресовал создателям после первого сезона.

Это было постыдным неврубанием в созданный Первым каналом новый жанр часового бабского трепа по телефону. Про мужей, детей, собак, соседей, убийство на «Полежаевской» и тупую советскую власть, которая не может все сделать по уму. И пельменям в этом жанре самое место.

К чести режиссера Коротаева, он выдержал свой сезон в лукавом стиле светско-уголовной хроники, к которому совершенно неприложимы вопросы, не много ли студентов перебили зараз в общаге МАРХИ. Его виртуозное обращение со светом и фонограммой оценила даже традиционно склочная сеть, которая не стала рвать друг другу зенки за неверный отзыв о пломбире за 28 и тормозной системе «Москвича-412», а провела эффектную общесоюзную летучку на тему, кто же рулит наркомафией - Ясулович или Лазарев-младший. Реплики «Итак, минус бабушка» и «Десять негритят в Восточном экспрессе» останутся в истории криминальной беллетристики на века.

И лишь один этический сбой грозит всей благородной конструкции. Сценаристки дружно ненавидят советскую власть, как и положено женщинам, умотанным в очередях за ширпотребом, особенно женщинам с Первого канала.

Для всех изменников Родины и серийных убийц быдловатых соотечественников у них найдется подходящая мотивировка и оправдалка. Одного били в органах за связь с иностранкой, другого посадили за пустяки, третьему не дали реализовать таланты, четвертого коробила передача «Пионерская зорька».

Теперь все они яркие, успешные, состоятельные джентльмены, избавляющие родину от человеческого мусора и ухватившие жар-птицу за хвост, и кто же стоит на их пути к заветной мечте? Честный мент Ваня в рыдване «Победа», ужинающий шматом докторской колбасы под спитой чай из граненого стакана! Несмотря на задушевное исполнение милейшим Андреем Смоляковым, он - главное враждебное звено для охотников за удачей и могильщиков совка, к которым себя явно относят и руководители Первого канала.

Далек ли тот час, когда эффективные менеджеры и сумасшедшие домохозяйки в едином порыве воскликнут: «Смерть, смерть проклятому метельщику Ваньке Черкасову, его «Победе», его шляпе и его докторской колбасе!»?

И все-то у них получится, как обещал тот же Первый 23 года назад. Ход даже вымышленной истории неостановим. Изобретенная женщинами зеркальная вселенная, как когда-то настоящая, стремительно движется к краху честных ментов, граненых стаканов, ракетных КБ и «Москвичей-412». Одни только возобновляемые упыри, истребители ненужных совков и переносчики вредных для здоровья военных тайн, выживут и развернутся во всю послесоветскую ширь.

Как это мило.

Да, девочки?

«ФОРМУЛА МЕСТИ»

(«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова») 2019.

Реж. Сергей Коротаев.