«Они совершенно обычные, только растут без родителей»: Танцоры учат сирот брейк-дансу

«Свои люди» - брейк-данс команда из Костромы. Еще в начале нулевых она началась с группы обычных мальчишек. Увлеченные уличными танцами, они учили движения по видеокассетам и клипам по телевизору. Парни отдавали брейку все свободное время, катались по фестивалям, бросали вызов столичным командам, каждый день учились новому. А сейчас лучшие танцоры из разных стран мира сами приезжают к “Своим людям” в Кострому на фестивали «Тесто» и «Йолка». Парни участвовали во втором сезоне шоу «Танцы на ТНТ», а еще - основали школу и учат своему мастерству детей.

«Свои люди» на шоу «Танцы»Фото: Кадр видео

В прошлом году “Свои люди” при поддержке президентского гранта запустили образовательный проект для детей Костромы. Разработали курс занятий с использованием новых танцевальных технологий, основ йоги, гимнастики, провели серию бесплатных мастер-классов, организовали для подростков фестивали уличной культуры.

svoi_ludi_school Ученики и преподаватели школа танцев "Свои Люди"

А в этом году - решили пойти дальше и научить брейк-дансу тех ребят, кому больше всего не хватает внимания. У кого меньше возможностей выбирать увлечения, решать собственное будущее, определиться с любимым делом. С сентября “Свои люди” приезжают в детские дома Костромы и учат сирот уличным танцам.

svoi_ludi_school Илья Херувимов

- Пару лет назад мы уже занимались с воспитанниками одного детского дома и очень хотели продолжить с ними работу. Там были хорошие, толковые ребята, подававшие надежды, которым было интересно развиваться дальше - они даже выступали на наших фестивалях. И мы хотели дать им шанс продолжать занятия, - говорит Илья Херувимов, руководитель школы «Свои люди», танцор, педагог и хореограф. - Сейчас мы работаем с четырьмя интернатами: Волжским детским домом, детским домом №1 на Солонице, Первомайским детским домом-интернатом и детским домом в поселке Ченцы. Кроме того, начинаем занятия на базе одной школы. После обучения пройдет масштабный фестиваль и соревнования между командами из разных детских домов.

Один из основателей команды и школы Алексей Щечкин с учениками Фото: Школа танцев "Свои Люди"

На первых пробных занятиях свое мастерство показали талантливые ученики школы “Свои люди”, небольшие мастер-классы провели тренеры.

- Рады были и сами дети, и их педагоги - ведь это дает им возможность передохнуть, пока воспитанники заняты чем-то полезным. Занятия танцами развивают физические возможности, полезны для здоровья - ведь это настоящий спорт. Хорошо на подростков влияет и общение с тренерами, иначе даже выстраиваются отношения между самими воспитанниками. Танцы помогают раскрепоститься тем, кто обычно стеснителен, скован, обрести уверенность в себе. Важно, что ребята не просто так тратят свое время, просиживая его у компьютера, а развивают тело, развивают свои навыки, - уверен Илья Херувимов.

svoi_ludi_school Мы продолжаем активно проводить занятия в детских домах. Дети из дома на Хуторе 1 мая ждут с нетерпением каждой тренировки с нашими педагогами. Мы рады, что можем подарить детям радость, а также привнести в их жизнь новое увлечение.

На вопрос “сложнее ли тренерам работать с воспитанниками детских домов” он уверенно отвечает - “нет”.

- В одном из интернатов мы занимаемся с детьми с особенностями здоровья. К ним действительно нужен особый индивидуальный подход, требуется терпение. А с остальными ребятами мы занимаемся также, как со всеми, танцуем также, также требуем - они совершенно обычные, только растут без родителей, - считает Илья Херувимов.

Тренировка в доме-интернате на хуторе 1-го мая Фото: Школа танцев "Свои Люди"

Сайт школы "Свои люди"