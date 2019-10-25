Погода в Москве 26 - 31 октября: После аномального тепла резко похолодает до -4

Октябрь-2019 продолжает радовать москвичей аномальным для поздней осени теплом. В пятницу, 25 октября, с утра светит яркое солнце, и оно вполне способно разогреть воздух до нового температурного рекорда. Сегодня синоптики обещают +14. Максимум для 25 октября за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в Москве 140 лет) +14,3 градуса, держится с 1923 года. Так что всё на грани.

И в любом случае погода прекрасная, на 8 градусов теплее климатической нормы. Обычно такая теплынь стоит в сентябре. Сейчас её обеспечивает антициклон с Балкан.

В прогнозе погоды в Москве на 26 - 31 октября, составленном синоптиками Гидрометцентра России, есть и новые потенциальные рекорды, и резкое похолодание.

В субботу, 26 октября, днем +14 градусов, солнечно и сухо.

В воскресенье, 27 октября, облаков на небе станет больше, возможны небольшие дожди. При этом ещё теплее, +16 градусов. Ждем рекорда! Максимум для 27 октября +15 градусов, установлен ровно 70 лет назад, в 1949 году.

Затем погода резко изменится. В ночь на понедельник Московскую область пересечет холодный фронт атлантического циклона.

В понедельник, 28 октября, круглые сутки +6…+8 градусов, пасмурно и дождь.

Во вторник, 29 октября, ночью заморозки до -2, днём +2…+7 градусов. Пройдет снег с дождем или мокрый снег.

В среду, 30 октября, под утро до -4, днем около ноля градусов. Переменная облачность, снег.

В четверг, 31 октября, ночью -4…+1, днем -1…+4 градуса. И снова возможен мокрый снег.