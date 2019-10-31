2019-10-31T10:31:48+03:00
Здоровье

Почему вегетососудистой дистонией чаще страдают женщины в больших городах?

Голова кружится, сердце колотится, кажется, что не хватает воздуха и все валится из рук… Если такая ситуация вам знакома, возможно вы подвержены синдрому вегетососудистой дистонии. Что же это такое?
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Вегетососудистая дистония – это не болезнь, а синдром, то есть комплекс разнообразных симптомов, который развивается из-за некорректной работы вегетативной нервной системы.

Нарушение нервной регуляции приводит к расстройству кровообращения, теплообмена, пищеварения. Отсюда, такое разнообразие проявлений ВСД. По данным исследований, вегетососудистая дистония может возникать и у детей, и у взрослых, но чаще всего, синдрому подвержены женщины, начиная с 25-летнего возраста.

Симптомы ВСД

Симптомы ВСД настолько разнообразны, что могут соответствовать любому заболеванию, начиная от кардиологического и заканчивая психическим. Поэтому человеку так сложно определиться, к какому врачу следует обращаться.

Условно все проявления ВСД делятся на группы, в зависимости от того, какая система оказалась наиболее уязвимой. Приводим перечень наиболее частых проявлений, с которыми нередко сталкиваются женщины мегаполисов.

• Сердце и сосуды – сердцебиение, тахикардия, боли в груди, перепады артериального давления.

• Система дыхания – одышка, ощущение нехватки воздуха и удушье;

• Нарушение температурного режима – ощущение жара, потливость, слегка повышенная или пониженная температура тела.

• Кожа – бледность или покраснение, появление «гусиной кожи».

• Нервная система – головокружение, головные боли, дрожание конечностей, ощущение ползающих мурашек, обмороки, нарушение сна.

• Система пищеварения – тошнота, боли и вздутие живота, расстройство стула.

• Мочевой пузырь – частое мочеиспускание, нередко малыми порциями.

• Половые расстройства – нежелание исполнять супружеский долг по причине сниженного либидо.

• Психо-эмоциональная сфера – суетливость и раздражительность, тревога и беспокойство, депрессия, навязчивые мысли, страхи, утомление и снижение памяти.

Во всем этом многообразии проявлений ВСД есть 1 главный симптом, который вызывает особую настороженность у женщин. Это перепады давления. У одних представительниц прекрасной половины такое состояние проявляется повышением (врачи говорят, что это ВСД по гипертоническому типу), а у других – понижением (ВСД по гипотоническому типу) давления. Начинается необоснованный прием препаратов «по совету подруги», который редко приносит желаемый результат. Оказывается, чтобы его добиться, надо действовать на причину неправильной работы сосудов. А как это сделать – расскажем дальше.

Причины ВСД

До конца причины ВСД еще не изучены, но считается, что основным фактором возникновения вегетососудистой дистонии является эмоциональный стресс (резкое потрясение или длительное переживание). Если ВСД возникает в подростковом возрасте, то чаще всего это результат того, что нервная система не успевает за стремительным физическим ростом подростков. Такое состояние переходит с девочкой-подростком и во взрослую жизнь.

Какие еще причины могут вызвать вегетососудистую дистонию?

• наследственная предрасположенность;

• индивидуальные характеристики человека (неустойчивость, мнительность, тревожность, концентрация на телесных ощущениях);

• патологии внутриутробного развития (гипоксия, инфекции, интоксикации, повышенное давление у матери);

• гормональные сбои и заболевания эндокринной системы;

• поражения нервной системы и черепно-мозговые травмы;

• шейный остеохондроз;

• хронические инфекции;

• хронические заболевания различных органов;

• отравления (интоксикации);

• слабость нервной системы;

• неврозы;

• физическое и психическое перенапряжение;

• вредные привычки (курение, алкоголь);

• неправильный режим дня и сна;

• неправильное питание, недостаток витаминов;

• малоподвижность;

• социально-неблагоприятная обстановка;

• резкая смена климата.

Перечень причин очень разнообразен, поэтому и количество людей, столкнувшихся с ВСД, постоянно растет. В особую группу риска входят женщины крупных городов. И это объясняется сразу несколькими факторами – сидячая работа в офисе, частые командировки с нарушением сна и отдыха, повышенный уровень тревожности, желание быстро сделать успешную карьеру и, как следствие, оттягивание материнства. Вряд ли эти факторы получится полностью скорректировать, но справиться с ВСД можно.

Над проблемой избавления от ВСД работают многие ученые и фармацевты. Интересную теорию биорегуляции выдвинули российские ученые – сотрудники «Института биорегуляции и геронтологии» из Санкт-Петербурга.

Пептиды на страже сосудов

Теория биорегуляции – научное направление, изучающее молекулярные и клеточные механизмы, управляющие всеми процессами организма. Ее суть заключается в следующем: многие заболевания возникают в результате сбоев передачи информации от клетки к клетке, от органа к органу. За эти информационные услуги отвечают регуляторные пептиды - вещества белковой природы, несущие клеткам своеобразные инструкции, как правильно работать. Когда пептидов вырабатывается недостаточно, клетки нужной информации не получают, и в их работе начинаются сбои.

Цитамины – первый в России бренд пептидных биорегуляторов. Это линейка из 16 препаратов, направленных на различные органы. Цитамины, попадая в организм:

- подготавливают новые незрелые клетки органа к нормальному их развитию в зрелые формы;

- при необходимости осуществляют коррекцию клеточного обмена в уже развитых клетках поврежденного органа.

Помощь сосудам в пептидной линейке Цитаминов представлена как биорегулятор Вазаламин. Он способствует укреплению стенки сосудов, что помогает улучшить микроциркуляцию и устранить симптомы вегетососудистой дистонии.

Вазаламин помогает клеткам сосудов омолодиться, проводя их «капитальный ремонт». Цитамины находят поврежденные участки ДНК сосудистых клеток и создают условия для их восстановления. Как результат – помощь в восстановлении здоровой ткани сосудов и капилляров.

Преимущества Вазаламина:

• высокий профиль безопасности, отсутствие побочных эффектов;

• натуральный состав;

• целенаправленное воздействие на сосуды;

• совместимость с лекарственными препаратами и возможность применения в комплексной терапии ВСД.

Положительное действие Вазаламина обеспечивается за счет естественной биорегуляции клеточных и тканевых процессов. Пептид может применяться как для лечения, так и для профилактики вегетососудистых нарушений. Причем, речь идет не только о ВСД – Вазаламин оказывает благоприятное действие на сосуды, что важно для профилактики различных заболеваний и патологий, в том числе нарушения микроциркуляции, атеросклерозе, а также варикозном расширении вен.

Подробнее на https://cytamins.ru

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