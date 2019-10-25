Холодные руки 90ых

Нести всякую околесицу, сбивать с толка лоха-терпилу, выводить из его из душевного равновесия, готовить таким образом к расставанию с деньгами и имуществом.

К сожалению, подобная манера поведения, зачастую, переносится вчерашними преступниками и на обычную жизнь. В том числе - общественную.

Поневоле начинаешь задумываться о том, так ли искренне раскаяние отсидевшего и вроде бы получившего своё человека, где - въевшаяся невольно привычка, а где - продолжение преступного образа действий, новая попытка заработать путём откровенной уголовщины.

Вот, к примеру, смотрим на заочную перепалку некоего внезапно возникшего на нашумевших недавно слушаньях по модернизации КрАЗ "экоактивиста" Михаила Дорофеева, чьи слова не вполне продуманно озвучила "Новая Газета" и пресс-службы "РУСАЛа".

В битком набитом зале поднимается к трибуне бывший работник Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) Михаил Дорофеев и кричит бывшим коллегам: «Воняете смертью, как и весь этот завод! - пишет уважаемое издание.

На недоумённые слова пресс-службы Русала о том, что проискав архивы на 25 лет назад, на заводе не нашли подобных сотрудников - Новая Газета попрекает - мол нужно было смотреть не на 25 лет назад, а на 27. Тогда бы и нашли. И публикует фото из трудовой книжки.

Краз, кстати, был основан 55 лет назад. Но есть несколько неудобных нюансов, которые, увы, рушат всю полемическую конструкцию.

Во-первых, современный разоблачитель проработал на заводе всего пол года, устроившись на него в сентябре 1994 и уволившись в апреле 1995ого года.

Так что серьёзного права на морализации "бывших коллег" у него нет. Хамское заявление в адрес людей, многие из которых десятилетия своей жизни положили на то, чтобы завод жил и своей жизнью питал жизни красноярцев, давая им работу должно быть основано на чём-то большем чем то, что человек проработал с пол года, а потом ушёл в сияющую даль.

Вот что Михаил Иванович Дорофеев рассказывает о своих мотивах:

Мы с братьями туда устраивались только, чтоб угодить родителям, не из-за зарплат. Почему уволился? Я что— [дурак]? Идти по стопам родителей? Работать на дядю за три копейки?

Отметим, что причина увольнения на скане трудовой книжки, опубликованном в "Новой" стыдливо размыта, а сам Михаил Иванович обошёл молчанием предыдущее место своей работы - а именно трудовую деятельность в качестве заключённого.

Не будем гадать, насколько искренне бывший зк господин Дорофеев говорит о желании угодить родителям и каков был реальный мотив ухода. качество скана трудовой книжки вызывает большие вопросы.

Остановимся коротко на личности "дяди", на которого Дорофеев не захотел работать за 3 копейки. В обсуждаемый период времени 28% акций Краз принадлежало авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, руководившему советом директоров завода.

Возможно, именно к Анатолию Быкову как к человеку, руководившему Кразом в 94-95 гг следовало бы направить претензию о плохой оплате труда Михаила Дорофеева и его родственников. Ведь очевидно, что в те годы на заводе был не просто адский бардак в финансах, но и, в целом, в делах.

Однако, вот интересное совпадение.

Политические сторонники Анатолия Быкова, внезапно возбудились по поводу экологического ущерба от предприятия. И именно в тот момент, когда текущие владельцы завода сумели сосредоточить достаточные средства, чтобы провести его реконструкцию в целях уменьшения экологического вреда от предприятия.

Все эти годы у этих людей не возникало ни малейших проблем с работой Краза, особенно в тот его период, когда вред от завода для окружающей среды был наибольшим едва ли не за всё время его функционирования - в те годы, когда завод принадлежал их политическому патрону, закончившему свою заводскую карьеру посадкой в тюрьму по общеуголовному обвинению.

И вот, прошли годы, предприятие модернизируется, шаг за шагом двигаясь к экологически безопасному производству - и именно в этот момент в едином строю не желающий работать "на дядю" бывший уголовник и пара местных политиков выступают против новых владельцев завода.

Возникает серьёзный вопрос - не уголовная ли это "разводка"?

В западной практике так называемым "гринмейл", то есть искусственное создание проблем предприятиям со стороны миноритарных акционеров, не имеющих реальной возможности активно влиять на управление, но обладающих определёнными формальными правамми осуществляется обычно холёными, цивилизованными адвокатами. Всё делается интеллигентно, в рамках этакой джентельменской игры.

В российской - внезапно из прошлого вываливаются проработавшие на предприятии с пол года четверть века назад бывшие з/к и с криками что от их коллег пахнет мертвечиной начинают потрясать невесть откуда взятыми акциями, которые им лично при приватизации вряд ли бы достались.

Можно ли говорить о том, была предпринята психическая атака - матросы верхом на зебрах, бывшие его собственные рабочие с криками "не хотел работать за три копейки на дядю Анатолия Быкова, потому и ушёл с завода 25 лет назад, а всю правду про него скажу только сейчас" рвут на груди рубаху?

При всей нашей фантазии мы не способны поверить в столь экзотически версию.

Скорее, увы, речь идёт о том, что приёмы иных "технологов" незаводского разлива вышли за рамки приличий и вменяемости.

Казалось бы - какая может быть реакция на предложение владельцев Краз улучшить его экологические параметры? Уж никак не истерическое требование закрыть градообразующее предприятие, которое даёт работу едва ли не трети жителей города - прямо или косвенно.

Но в обустройство скандала вокруг завода по политическим мотивам, с наймом бывших уголовников и ангажированием авантюристически настроенных политиков представить можно.

Не хочется.

Но, временами, приходится.

Холодные руки 90ых тянутся к нам как будто из могилы.

И напоминают о том времени, когда за деньги не только интриговали, но и убивали.

И не метафорически, а вполне реально…..

Не поверить бы этим людям, по неосторожности.