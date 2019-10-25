Москвичей научат продвигать себя в социальных сетях

В центре «Моя карьера» желающим расскажут секреты эффективного продвижения в соцсетях. На бесплатных занятиях ведущая тренингов Мастерской предпринимательства и самозанятости центра «Моя карьера» Софья Корнева рассказывает, на что следует обращать внимание при работе с ними.

Слушатели узнают, чем отличаются аудитории социальных сетей Facebook, ВКонтакте и Instagram, какие у них возможности для бизнес-проектов, чем можно зацепить читателей своей онлайн-странички.

“Учет взаимосвязи аудитории и контента - главное при продвижении в соцсетях, - объясняют в центре «Моя карьера». - Ведь, если вы будете размещать на своих страницах материалы, не соответствующие интересам и ожиданиям пользователей, эффект ваших усилий будет сведен «на нет». Понимание специфики различных социальных сетей, в свою очередь, позволяет предлагать аудитории наиболее подходящий и привлекательный контент».

Ближайшее занятие по основам работы с социальными сетями состоится в среду, 13 ноября, с 10.00 до 13.00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте - https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1098073/.

Справки по телефону - (495) 633-63-83.

Как добраться: ст. м. «Площадь Ильича», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Полная программа тренингов - на сайте www.моякарьера.москва.