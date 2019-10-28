В Белграде прошла ежегодная ассамблея Межпарламентского союза

Сербская столица приняла 141-ю ежегодную ассамблею Межпарламентского союза (IPU). Союз был основан еще в 1889 году, став первой в мире международной организацией, целью которой стали регулярные обсуждения политических аспектов существования человеческой цивилизации. По состоянию на сегодняшний день, членами IPU состоят парламенты 143 государств мира. Среди них нет Конгресса США (американцы уже давно не платят членские взносы) и Ватикана (ввиду отсутствия в этом городе-государстве парламента).

В работе ассамблеи приняла участие представительная делегация российских парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Программа форума включала в себя почти сотню мероприятий, в числе которых были общие дебаты, работы комитетов и подкомитетов, а также двусторонние встречи. Валентина Матвиенко провела переговоры со своими коллегами, возглавляющими парламенты Сербии, ЮАР, Южной Кореи и других стран.

С председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Мухаммедом Аль-Ганимом спикер Совфеда переговорила дважды: на отдельной, двусторонней встрече и в партере концертного зала. Случайно или нет, но на церемонии торжественного открытия ассамблеи глава российской делегации сидела в окружении глав парламентов стран Персидского залива, включая спикера кувейтского Нацсобрания. Переговоров Аль-Ганима и Матвиенко особенно ждали в Комитете спасения Марии Лазаревой – россиянки, удерживаемой кувейтскими властями, приговоренной в этой стране к 10-и годам каторги, но отпущенной пока под залог. Вопрос об исправлении судебной ошибки и освобождении Лазаревой уже не раз ставился российской стороной перед кувейтскими властями на самом высоком уровне.

Кстати, Кувейт – уникальная в плане формирования системы власти страна: монарха там выбирает парламент. Нынешний эмир Кувейта, недавно отметивший 90-летие, последние несколько месяцев провел в одной из американских клиник и только неделю назад вернулся на родину, так и не встретившись с американским президентом. На 29 октября запланировано его ежегодное выступление перед Национальным собранием Кувейта. В самом эмирате и за его пределами все находятся в ожидании: как и в какой форме выступит перед собравшимися глава государства? Когда, кому и как перейдет власть в Кувейте? Ключевой фигурой в этих процессах является именно Аль-Ганим.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Национального собрания Кувейта Марзук Мухаммед Аль-Ганим.Фото: Алексей ОСИПОВ

Обязанности президента IPU сегодня исполняет мексиканка Габриэла Куэвас Барон. Отвечая на вопрос «КП» об эффективности работы Союза, членами которого являются парламенты государств, в одних из которых они играют важную роль в демократических процессах, а в других являются лишь декоративной ширмой, она ответила, что IPU старается учитывать такие особенности, равно как и находить баланс между правящими коалициями и оппозиционными силами.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева сообщила делегатам IPU, что в 2020 году в России пройдет 7-я по счету конференция молодых парламентариев. На ней будет рассмотрен вопрос обеспечения равных прав и возможностей молодых.

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв: «Эта ассамблея IPU была содержательной и насыщенной. Глава российской делегации, спикер Совфеда выступала на пленарном заседании Союза не один, а два раза. Это среди прочего еще и признание особой роли, которую Россия играет в Межпарламентском союзе. Во втором выступлении Валентины Ивановны были представлены стратегические задачи, стоящие перед Союзом. На этой ассамблее также одобрен проект Декларации международного парламентаризма – свода правил, по которым парламенты всех стран мира должны руководствоваться при общении друг с другом. В числе этих правил - уважение, невмешательство во внутренние дела и отказ от санкций».