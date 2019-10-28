«Водолазка как у Алсу и юбка-карандаш Канделаки»: стилист назвал 7 главных вещей осеннего гардероба

Мы следим за модными трендами в Инстаграмах знаменитостей, а звёзды, в свою очередь, подсматривают стильные вещички на мировых «Неделях моды».

О главных вещах осеннего гардероба «КП» рассказал историк моды Анатоль Вовк.

1. Кюлоты

borodylia Ксения Бородина.

— Кюлоты были известны еще в XVIII веке. Эти укороченные брюки носили мужчины, представители аристократии. Они надевали их как в повседневной жизни, так и на торжественных приёмах. Как и многие элементы мужского гардероба, кюлоты стали современным атрибутом женской половины модников, и вот уже несколько лет являются трендом. Кюлоты могут быть обычной длины и укороченные, как у Ксении Бородиной. Высокий каблук и яркий аксессуар в виде пояса визуально удлинит фигуру и сделает женщину выше, — считает историк моды Анатоль Вовк.

2. Объёмные куртки

buzova86 Ольга Бузова.

— Кутюрье Чарльз Джеймс предложил утепленный жилет, который напоминает современный пуховик, еще в далеком 1937 году. Многие бренды создают пуховики различных форм и цветов. Пуховики — это удобно, тепло и дешевле, чем шуба из натурального меха.

3. Тренчкот

valeriya Валерия в стильном тренчкоте.

— Изначально тренчкоты надевали солдаты английской армии. Непромокаемая ткань, из которой изготавливали тренчкоты, позволяла их носить в дождь. Вернувшись с войны, многие солдаты смогли привезти с собой военные тренчкоты и носили их в дождливую погоду. Чуть позже тренчкоты стали женскими, и вот уже много лет тренчкот — часть базового гардероба. Он не выходит из трендов, и его можно надеть как осенью, так и весной, как в дождливую, так и в теплую погоду. Сочетать тренчкот можно как с туфлями, так и с белыми кроссовками, что видно на фотографии Валерии, которая старается одеваться согласно трендам.

4. Водолазка

alsou_a Водолазки сочетаются как с джинсами, так и с юбкой, что можно видеть на фотографии Алсу.

— Водолазки входят в моду в 1959 году с коллекцией Пьера Кардена. Его водолазки носили и мужчины, и женщины. Платья, имеющие вырезы, надевались на водолазки и не выглядели вульгарно. Постепенно водолазки появляются в гардеробе Одри Хепберн и других актрис 1960-х. Водолазки, как символ минимализма, прошли через десятилетия и остаются по сей день трендом. Водолазки сочетаются как с джинсами, так и с юбкой, что можно видеть на фотографии Алсу.

5.Блузы, плащи и кофты с широкими плечами

— Итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли ввела широкие плечи в тренды в своих коллекциях в 1930-е годы. Американский дизайнер Адриан, работавший в Голливуде, адаптировал широкие плечи для звезд кинематографа, включая Джон Кроуфорд. Широкие плечи позволили Адриану укрепиться как дизайнеру голливудских актрис, а Джон Кроуфорд сделали символом женской красоты целого поколения. Сегодня широкие плечи в тренде, и их выбирают сильные, независимые женщины.

6. Юбка-карандаш

tina_kandelaki Тина Канделаки сочетает юбку-карандаш с жакетом с баской, тем самым делая акцент на и без того тонкой талии.

— В становлении юбки-карандаш ключевую роль сыграли два человека: Поль Пуаре и Кристиан Диор. Первая версия юбки-карандаш возникла с легкой подачи Харт О. Берг (первая пассажирка аэроплана — Ред.), которая, осуществляя полет в 1908 году, завязала подол своей юбки веревкой. Эта фотография, вероятно, вдохновила Поля Пуаре на создание «хромой юбки». Юбки с узким манжетом по подолу смогли войти в моду и просуществовали недолго. Ширина манжета варьировалась в зависимости от смелости женщины. В 1947 году Диор представляет свою первую коллекцию и начинает модифицировать юбку, создавая идеальный образ женственности. Благодаря его коллекциям мир узнал юбку-карандаш, которая сегодня есть в гардеробе большей части женщин. Тина Канделаки сочетает юбку-карандаш с жакетом с баской, тем самым делая акцент на и без того тонкой талии.

7. Заколка

annakalash Анна Калашникова выбирает одну заколку, которая подходит ей по цвету и позволяет добавить в ее образ романтичности.

— Заколки в волосах не новинка, это было и тысячу лет назад. Страна, время, этнические особенности влияли на форму и материалы заколок. Заколки были из кости, черепахового панциря, золота. В наши дни многие дома моды выводят на показ моделей с несколькими заколками сразу. Заколки могут быть как с одной стороны, так и с обеих сторон. Анна Калашникова выбирает одну заколку, которая подходит ей по цвету и позволяет добавить в ее образ романтичности.

И совсем необязательно покупать дорогие заколки известных брендов. Заколка выполняет свои функции и за 1000 евро, и за 100 рублей.