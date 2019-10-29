2019-10-29T15:26:41+03:00
Общество

В Новой Москве пожарные спасли сову, которая ударилась о стену и упала

К птице, лежавшей на земле, уже летела стая ворон, когда ее заметила дежурная смена
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пожарные спасли сову, которая ударилась о стену и упала. Фото: предоставлено пресс-службойПожарные спасли сову, которая ударилась о стену и упала. Фото: предоставлено пресс-службой
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28 октября пожарные Андрей Таран, Евгений Бурчинов и Юрий Палынин находились на дежурстве в поселке Мосрентген. Во время дежурства они заметили, что рядом с пожарной частью сова врезалась в стену зданию и упала.

- Они увидели, что птицу надо спасать от стаи ворон, подбежали и унесли в подразделение, - рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны,ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сова была с явными травмами. У хищницы правый глаз был раскрыт больше левого, у нее была неестественная сидячая поза. Пожарные позвонили ветеринарам, чтобы передать сову специалистам. Сейчас орнитологи лечат сову, чтобы вернуть птицу в естественную среду обитания.

Сейчас орнитологи лечат сову, чтобы вернуть птицу в естественную среду обитания. Фото: предоставлено пресс-службой

Сейчас орнитологи лечат сову, чтобы вернуть птицу в естественную среду обитания. Фото: предоставлено пресс-службой

В Союзе охраны птиц России напоминают: в случае, если вы обнаружили раненую птицу, не пытайтесь вылечить ее самостоятельно. Список телефонных номеров специалистов указан на сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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