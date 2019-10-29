2019-10-29T19:48:14+03:00
Звезды

«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев

Коллеги прототипа киногероя уверяют: «вор должен сидеть в тюрьме» придумали не сценаристы, а легендарный сыщик, дослужившийся до начальника МУРа
Анастасия ВАРДАНЯН
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Юрий Федосеев, ветеран органов внутренних дел, начальник МУРа с 1991 по 1994 годыЮрий Федосеев, ветеран органов внутренних дел, начальник МУРа с 1991 по 1994 годы
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В ноябре исполнится ровно 40 лет со дня выхода, пожалуй, самого популярного советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Его любили и любят так, что он стал легендой. О главных героях Глебе Жеглове и Володе Шарапове, рассказывают анекдоты, их цитаты разошлись по миру. Да что там, их портреты висят в кабинетах высокопоставленных полицейских (чуть не написала милиционеров) на самых почетных местах, рядом с портретами президента и министра внутренних дел (это не шутка, сама видела). Жеглову, как образцу отечественного милиционера, ставили памятники, о «своих в доску» операх писали песни - чего стоит только тот самый «Атас» от группы «Любэ»...

А еще киношные милиционеры стали частью экспозиции музея московского уголовного розыска в здании на Петровке, 38. Именно тут накануне юбилея фильма собрались ветераны, которые были лично знакомы с реальными милиционерами, ставшими прототипами киногероев.

Глеб Жеглов, при виде которого дрожала вся шпана, как известно, образ собирательный. Но одним из прототипов стал вполне реальный милиционер Владимир Корнеев. Когда началась война в 1941 году он, будучи 17-летним мальчишкой, пошел служить разведчиком. В 1944 был тяжело ранен, но с разведкой не завязал, только служить пришел в милицию. И дослужился до начальника МУРа, который он возглавлял с 1969 по 1976 год.

Глеб Жеглов, при виде которого дрожала вся шпана, как известно, образ собирательный. Но одним из прототипов стал вполне реальный милиционер Владимир Корнеев

Глеб Жеглов, при виде которого дрожала вся шпана, как известно, образ собирательный. Но одним из прототипов стал вполне реальный милиционер Владимир Корнеев

- Уже 22 года его нет в живых. Но я до сих пор помню его советы как старшего наставника и безусловного авторитета, - рассказал Юрий Федосеев, ветеран органов внутренних дел, начальник МУРа с 1991 по 1994 годы. - О том что Жеглов был списан с него, всегда говорили. Могу сказать, что характер, а главное подход к работе, у него точно Корнеевский. Вот это «вор должен сидеть в тюрьме» просто было его жизненным кредо. Ну и трудоголизм: человек просто жил работой. Уже после выхода на пенсию мы много общались, были близки и дружили семьями.

А вот прототипом Володи Шарапова считают милиционера Владимира Чванова. Его карьера началась в 20-летнем возрасте. Молодой человек был комиссован с фронта по причине тяжелого ранения. Но это не помешало ему быть принятым оперативником в МУР. Бывшему фронтовику достался самый сложный район Москвы - Марьина Роща, кишевшая воровскими бандами. В книге и фильме Шарапов внедряется в банду «Черная кошка». Это тоже соответствует действительности: Чванову и впрямь удалось внедриться в одну из крупных столичных банд, что и помогло ее обезвредить.

Прототипом Володи Шарапова считают милиционера Владимира Чванова

Прототипом Володи Шарапова считают милиционера Владимира Чванова

Используют ли такие рискованные методы работы современные полицейские, остается тайной следствия. А вот подброшенный карманному вору кошелек Глебу Жеглову, кажется, давно простили.

- Лично я действия Глеба оправдываю. Он совершенно точно знал, что перед ним преступник, собственными глазами видел, как тот выбросил только что украденный кошелек, - рассказал Юрий Федосеев. - А вот когда что-то подкидывают невиновным, это совершенно другое дело. За это сажать нужно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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