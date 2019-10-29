«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев

В ноябре исполнится ровно 40 лет со дня выхода, пожалуй, самого популярного советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Его любили и любят так, что он стал легендой. О главных героях Глебе Жеглове и Володе Шарапове, рассказывают анекдоты, их цитаты разошлись по миру. Да что там, их портреты висят в кабинетах высокопоставленных полицейских (чуть не написала милиционеров) на самых почетных местах, рядом с портретами президента и министра внутренних дел (это не шутка, сама видела). Жеглову, как образцу отечественного милиционера, ставили памятники, о «своих в доску» операх писали песни - чего стоит только тот самый «Атас» от группы «Любэ»...

А еще киношные милиционеры стали частью экспозиции музея московского уголовного розыска в здании на Петровке, 38. Именно тут накануне юбилея фильма собрались ветераны, которые были лично знакомы с реальными милиционерами, ставшими прототипами киногероев.

Глеб Жеглов, при виде которого дрожала вся шпана, как известно, образ собирательный. Но одним из прототипов стал вполне реальный милиционер Владимир Корнеев. Когда началась война в 1941 году он, будучи 17-летним мальчишкой, пошел служить разведчиком. В 1944 был тяжело ранен, но с разведкой не завязал, только служить пришел в милицию. И дослужился до начальника МУРа, который он возглавлял с 1969 по 1976 год.

Глеб Жеглов, при виде которого дрожала вся шпана, как известно, образ собирательный. Но одним из прототипов стал вполне реальный милиционер Владимир Корнеев

- Уже 22 года его нет в живых. Но я до сих пор помню его советы как старшего наставника и безусловного авторитета, - рассказал Юрий Федосеев, ветеран органов внутренних дел, начальник МУРа с 1991 по 1994 годы. - О том что Жеглов был списан с него, всегда говорили. Могу сказать, что характер, а главное подход к работе, у него точно Корнеевский. Вот это «вор должен сидеть в тюрьме» просто было его жизненным кредо. Ну и трудоголизм: человек просто жил работой. Уже после выхода на пенсию мы много общались, были близки и дружили семьями.

А вот прототипом Володи Шарапова считают милиционера Владимира Чванова. Его карьера началась в 20-летнем возрасте. Молодой человек был комиссован с фронта по причине тяжелого ранения. Но это не помешало ему быть принятым оперативником в МУР. Бывшему фронтовику достался самый сложный район Москвы - Марьина Роща, кишевшая воровскими бандами. В книге и фильме Шарапов внедряется в банду «Черная кошка». Это тоже соответствует действительности: Чванову и впрямь удалось внедриться в одну из крупных столичных банд, что и помогло ее обезвредить.

Прототипом Володи Шарапова считают милиционера Владимира Чванова

Используют ли такие рискованные методы работы современные полицейские, остается тайной следствия. А вот подброшенный карманному вору кошелек Глебу Жеглову, кажется, давно простили.

- Лично я действия Глеба оправдываю. Он совершенно точно знал, что перед ним преступник, собственными глазами видел, как тот выбросил только что украденный кошелек, - рассказал Юрий Федосеев. - А вот когда что-то подкидывают невиновным, это совершенно другое дело. За это сажать нужно!