2019-10-29T16:22:31+03:00
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Бумага рулит

Введение электронных техпаспортов снова перенесли на год
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Введение электронных техпаспортов переносится.Введение электронных техпаспортов переносится.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС).

«Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1 ноября 2021 года», - говорится в сообщении комиссии.

В нашей стране все готово к переходу от бумажных ПТС к электронным, систему уже обкатали, первые регистрации состоялись уже давно, выдано более 20 тысяч электронных ПТС. Но решение о переносе было принято по инициативе соседних стран. Ведь мы с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией состоим в едином таможенном союзе, и правила оформления машин у нас прописываются в общих документах. Но если в Беларуси выдали восемь ЭПТС, то в других странах - ни одного. До этого введение электронных техпаспортов уже переносили - в мае прошлого года его сдвинули на ноябрь 2019?го. Теперь срок вновь перенесен. Хотя Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства было подписано еще 15 августа 2014 года, а с 1 октября 2016 года началось тестирование системы.

Преимущества ЭПТС перед бумажной простыней заключается не только в размере госпошлины - 600 рублей вместо 800, электронный документ - как резиновый, в него можно много чего записать. И пробег, и информацию об авариях. А для потенциальных покупателей машин с рук можно организовать платную выдачу части этой информации за исключением персональных данных владельцев. Так человек уже не будет покупать кота в мешке, при этом отпадет нужда еще в одной бумажке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Регистрация-однодневка

С нового года в России при покупке машины владельцу не придется ехать за номерами и документами в ГИБДД, знаки выдадут cразу у дилера. Но пропадет возможность новоиспеченным владельцам автомобилей ездить без номеров в течение 10 дней, на регистрацию новых авто отведут один день! А для подержанных машин 10-дневный промежуток на оформление обещают оставить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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