Советские средства гигиены: от «Тройного» одеколона до шампуня «Кря-кря»

Мы просили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вспомнить о советских средствах гигиены и что стояло на полочках ванной в их детстве и молодости.

Хозяйственное мыло

Это мыло коричневого цвета с не очень-то приятным запахом вспоминал каждый второй дозвонившийся. Хозяйственное мыло покупалось зачастую впрок и хранилось в ванной где-нибудь под раковиной. Расход его был колоссальный. Некоторые вспоминали, что и мылись тоже хозяйственным мылом. «От него только волосы крепче будут», - говорили мамы или бабушки.

Для мытья и брызгалки

Первые шампуни, о которых вспомнили слушатели, выпускались в стеклянной таре и довольно большими объемами: один пузырь можно было растянуть на месяц, а то и на два. Названия были самые что ни на есть простые - «Ивушка», «Березка».

С открытием фабрики «Свобода» шампуни стали выпускаться в пластиковых бутылочках и тюбиках. Например, многие вспомнили тюбиковый вариант шампуня «Желтковый».

Порционными подушечками выпускался шампунь «Яичный».

К 80-м кто-то предпочитал шампунь «Зеленое яблоко» - и хоть он мылился не очень хорошо, зато благоухал, как цветущий сад.

Для детишек чаще всего покупали болгарский «Кря-Кря» - один из шампуней, который не щипал глаза и продавался в симпатичной желтенькой упаковке.

Фото: meshok.ru

Другие предпочитали, чтобы вымытые волосы пахли хвоей и травой, и предпочтение отдавали «Лесному».

Ну, а для большинства мальчишек шампуни делились на два типа: можно из опустевшей тары сделать брызгалку или нет.

Зубные пасты и порошки

Какое-то время между пастой и порошком шла борьба за пользователя. Поколение постарше со скепсисом смотрело на тюбики и покупало в магазине «Промтовары» традиционную коробочку зубного порошка, тем более что выбор был: для взрослых - «Особый» или «Мятный», для подрастающего поколения - «Детский» или «Пионер».

В отличие от порошка у паст вариаций было побольше, чем просто деление на взрослую и детскую. «Жемчуг», «Чебурашка», «Детская», «Мятная», «Лесной бальзам», «Фтородент», «Арбат», «Апельсиновая», «Зефир», «Старт». А еще болгарские «Мэри» и «Поморин», сирийская «Колинос» - одним словом, на все предпочтения и вкусы.

А вот щетки были практически у всех одинаковые. В смысле одинаково жесткие. Зато можно было найти варианты: взрослая, детская и туристическая - это та, которую можно было бы аккуратно сложить пополам.

Зубной порошок производят до сих пор. Но он уже не так популярен.

Лосьоны и кремы

«Тройной». Наверное, трудно назвать еще один одеколон советского времени, который бы был так же популярен, как эта марка. Да, конечно, были и «Шипр», и «Саша», те, кто жил на Украине, пользовались одеколоном «Карпаты».

Более бережно, чем все остальные, расходовались одеколоны фабрики «Дзинтарс». Их чаще всего дарили по какому-либо случаю и старались пользоваться не очень часто.

Лосьоны покупались реже, чем все остальные упомянутые предметы. Иногда лосьоны «Огуречный», «Пингвин» или «Свежесть» могли месяцами стоять на туалетном столике. Зато нередко опустошенные бутылочки лосьона можно было найти за домами. Некоторые граждане не брезговали употреблять сей продукт не снаружи, а внутрь. Выходило дешевле, чем водка или портвейн. Например, бутылочка «Свежести» в 80-х годах стоила 50 копеек.

Кремы тоже были практически у всех. Смазывали огрубевшие руки «Детским» или «Чебурашкой», замаскировывали вскочивший прыщик тональным кремом «Балет».

ЧТО ЕЩЕ?

- Бритвенные лезвия: «Нева», «Спорт», «Балтика». Плюс обязательный помазок и крем бля бритья. Хотя многие предпочитали просто разводить сильный мыльный раствор, даже несмотря на то, что он совершенно зверским образом сушил кожу.

- Пена для ванны. Появилась в конце 70-х годов. Почти литровые бутыли расхватывались в магазинах моментально. Самый популярный аромат - сосновый.