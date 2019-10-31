Тарифы ЖКХ больше всего вырастут в регионах Северного Кавказа

В следующем году плату за коммунальные услуги повысят всего один раз. Дело в том, что в 2019 россияне пережили сразу две индексации: в январе и июле. Делалось это не от хорошей жизни. С начала года в стране на 2% подняли НДС, поэтому были опасения, что многие коммунальные и ресурсные организации просто не протянут полгода на старых тарифах. Вот и придумали тогда власти разделить ежегодную надбавку на две.

В каждом регионе свои надбавки. Правительство устанавливает для них коридор, в рамках которого на местном уровне есть пространство для маневра. Например, региональные власти могут решить, что сейчас нужнее больше поднять плату за воду, а тарифы на отопление можно попридержать до следующего года. Главное, чтобы общая надбавка не превышала спущенную из Москвы разнарядку.

Впрочем, и эти цифры не всегда окончательны.

- Орган местного самоуправления может принять решение о дополнительной надбавке. Как правило, делается это, если в городе до того были заниженные тарифы или на местный коммунальный рынок пришло предприятие с инвестиционной программой, которому нужно отбивать вложения, - объяснила «Комсомольской правде» исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Но в этом году вышло постановление правительства, по которому любое такое решение депутаты должны согласовывать с антимонопольной службой. Думаю, теперь таких региональных надбавок станет меньше.

Заметнее всего тарифы вырастут в регионах Северного Кавказа. Хотя если считать в процентах, а не в деньгах, прибавка окажется не такой уж и значительно. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, средняя платежка в Ингушетии — 488 рублей, а в Дагестане — 457. И тарифы там несколько последних лет росли медленнее всего в стране.

- Видимо, власти осознали, что нужно все-таки поднимать тарифы, чтобы вся система обеспечения коммунальными ресурсами просто не разрушилась, - сказала Разворотнева. - Видны тенденции выравнивания диспропорций: мы уходим от политики «платит тот, кто может, а кто не может — не платит».

КОНКРЕТНО

Где тарифы вырастут больше всего…

Чечня — 6,5%

Кабардино-Балкария — 5,4%

Дагестан — 5,2%

… а где меньше

Ненецкий АО — 2,6%

Мурманская область, Пермский край — 3%