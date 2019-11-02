Победы Украины – до, после или вместо?

Суббота, 2 ноября, да еще с длинными выходными впереди – самое время, чтобы подвести некоторые итоги происходящего на Украине и в связи с ней в окружающем ее мире. Неделька выдалась богатой на всякого рода казусы, которые явились следствием очередных побед (перемог) Киева над соседями и окружающим миром в целом. И даже местами над собой. То есть не над Киевом и Украиной как таковыми, а над зрадниками (изменниками) в собственных рядах. Начнем, конечно же, с главного вопроса последних лет – как победить Россию? А то она совсем обнаглела. Украина с ней бьется из последних сил, сдерживает, защищая от нашествия бедную Европу, а хитрая Россия выбрала неожиданную тактику: шестой год не приходит на эту войну и, соответственно, не дает возможности себя победить. Ведущие украинские военные эксперты и политологи все эти годы ломают голову над этой проблемой. Предлагали забрасывать диверсантов в Москву, создать ракеты, которые могли бы долететь до Урала и дальше, построить новые корветы, чтобы уничтожить Черноморский флот РФ и т.д. С ракетами до Урала не получилось, но украинские эксперты не сдались.

- Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты, - заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний и уточнил, для чего нужны ракеты с дальностью полета в 2,5 тыс. километров. - Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв.

Ну вот, а мы-то думали, что такие ракеты нужны, чтобы могли залететь к Путину в окно рабочего кабинета в Кремле. А они на АЭС нацелились, красавчики. И не спрашивайте, каким образом ракета с обычной боевой частью вызовет ядерный взрыв. Он же экономический эксперт, а это дело военных. И не надо сообщать, что российские АЭС охраняются не просто военными, а еще и средствами ПВО, а то им плохо будет.

В российской литературе у малороссийского по происхождению писателя Николая Васильевича Гоголя уже был персонаж, положивший начало целой череде современных украинских экспертов. Помещик Манилов, если кто запамятовал.

ДОЛОЙ КОНВЕНЦИЮ

Так, с прямой победой опять не сложилось, так что пора перейти к известному постулату украинского мировоззрения «весьмирснами». Бывший посол Украины в Турции, глава Дипакадемии Украины Сергей Корсунский заявил, что Киеву надо добиться отмены или пересмотра концепции Монтрё. Напомним, согласно ее положениям, военные корабли стран, не принадлежащих Черноморскому бассейну, могут заходить в Черное море на срок не более 21 дня. При этом, их водоизмещение ограниченно, так что гордость американского флота авианосцы – в Черном море не могут появиться никогда. И, соответственно, оказать Украине поддержку одним своим грозным видом, напугав своим присутствием Москву.

- Насколько мне известно, нет планов пересмотреть Конвенцию Монтрё. Все стороны, которые подписали эту конвенцию, против этого, хотя с нашей точки зрения, и мы это неоднократно озвучивали в рамках разных мероприятий, что мы бы, конечно, хотели бы убрать эти преграды, чтобы страны-союзники НАТО могли присутствовать в Черном море, - заявил глава Дипломатической академии Украины. - Почему должен быть 21 день, почему только 15 тонн всего? Мы бы хотели, чтобы эти положения были изменены. Потому что мы понимаем, в чем тут потенциальная опасность. Вместе с Румынией и Болгарией у нас нет достаточных мощностей, чтобы противостоять Черноморскому флоту или атакам крылатых ракет.

А что насчет сухопутной границы с Россией? Ах да, там Украина героически сдерживает. А что насчет Турции, она ведь тоже член НАТО? Или этого мало для борьбы с ЧФ? Надо, чтобы НАТО в полном составе или хотя бы с США. Ну, это сделать очень просто. Надо лишь подарить или продать Вашингтону какой-нибудь остров в Черном море. Хотя бы тот же Змеиный. Ой, его уже забрала Румыния. И что тогда? Ну, можно еще передать тот же авианосец. Румынии или Украине. Пусть разоряются. Во всяком случае, это гораздо более простой путь, чем отмена конвенции. Украинцы уже не первый год аналогично мечтают, чтобы изгнать Россию из Совбеза ООН или хотя бы лишить ее права вето. Да и на НАТО надежда слаба, честно говоря.

А НАТО НАДО?

Что делать с этим НАТО, курс на который выбрал Киев, как «Титаник» на свой персональный айсберг? Если это НАТО Украину в глаза не видит и, можно сказать, плюет на гаранта и лидера великой древней нации.

На прошедшей уже фактически неделе целый десант НАТО высадился в Киеве, чтобы провести саммит Украина-НАТО. И этот дылда Генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг в упор не заметил аж самого президента Украины. Сначала заставил его стоять перед собой сидящим в позу ученика, вызванного к директору школы за разбитое стекло в школьной столовой. Зеленский даже для спокойствия выбрал позу футболиста, поставленного в стенку при пробитии штрафного соперниками.

А потом Йенс выступил еще лучше. То есть вот буквально. Что называется, в прямом смысле этого слова. Сам выступил на брифинге и закрыл его тоже сам. А сидящему рядом хозяину мероприятия Зеленскому слова не дал. И это Украина еще туда не вступила. А что же будет после?