Чего ждать от медицинской франшизы

М. Коряко:

- Здравствуйте. В эфире программа «Своё дело». Меня зовут Максим Коряко. Сегодня мы, как обычно, разбираем прибыльный и перспективный бизнес. Сегодня у нас в гостях владелец и руководитель двух диагностических франчайзинговых лаборатории «Гемотест» Василий Строганов.

Василий, что за бизнес у вас? Что вы продаете, какие услуги оказываете, на чем зарабатываете, как давно работаете?

В. Строганов:

- Работаем мы уже практически 10 лет. В следующем году нашему первому отделению исполнится 10 лет. Почему «нашему»? Потому что для нас это семейный бизнес, его мы начинали с отцом и матерью. На тот момент - это был 2008-2009 год, когда в экономике была достаточно сложная ситуация у нас в стране, как и большинство сограждан, мы искали возможность дохода.

М. Коряко:

- И такая возможность внезапно нашла в лице именно диагностической лаборатории.

В. Строганов:

- Да. Рассматривались на тот момент все сферы бизнеса, за которые можно было бы зацепиться. Как раз на тот момент, как сейчас помню, осенью проходила выставка франчайзинга, и для Москвы, для России франчайзинг как таковой – это было что-то концептуально новое. Было много людей, много интересантов, которые пришли на выставку, которые хотели пощупать, посмотреть, что же такое, какой продукт из себя представляет как таковая франшиза именно на территории России.

М. Коряко:

- Тогда, 10 лет назад, вы и ваши родители впервые тогда столкнулись с франшизой? Или до этого вы понимали, что франшиза это в каком-то смысле прибыльный бизнес и им можно заниматься, и шли на эту выставку именно с задачей найти франшизу для себя? Или вы просто пошли посмотреть, что такое франшиза, и поняли, что вот франшиза, надо заниматься этим, и уже потом начали выбирать сферу, в которой вы искали франшизу?

В. Строганов:

- Как я сказал ранее, на тот момент мы искали сферу деятельности, за которую можно было бы зацепиться. Продукт, который был бы, во-первых, востребован на рынке, а во-вторых, им было бы интересно заниматься. Чтобы этот продукт был не на один день, а на длительную перспективу. На тот момент у меня не было как такового опыта в столь серьезном и значимом бизнесе, не считая собственных проектов по небольшой коммерции, оказанию услуг, розничной торговле и т.д. После посещения выставки выбор пал на две сферы. Это булочки, пекарня и медицина. Ну, булочки – поскольку мы сами любим булочки, любим вкусную французскую выпечку. А медицина всегда была перспективным и социально значимым видом деятельности, которая всегда была востребована. Плюс в этом бизнесе нет случайных людей. Случайно туда не приходят. Это абсолютно осознанный путь. Эта сфера, я бы ее охарактеризовал не только социально значимой, но и интеллектуальной.

Владелец и руководитель двух диагностических франчайзинговых лаборатории «Гемотест» Василий Строганов (слева) и ведущий Максим Коряко.

М. Коряко:

- Мы уже не первый раз говорим: это сфера медицинская и т.д. А чем конкретно в медицине занимается ваша компания?

В. Строганов:

- Хороший вопрос. Я расскажу о выборе непосредственно франшизы, на чем мы остановили свой выбор. Это была компания «Гемотест» https://www.gemotest.ru/. На то время мы с семьей по мере необходимости периодически пользовались услугами этой компании, сами сдавали там анализы. Нас все устраивало – качество оказания услуг, цены, оперативность, скорость выполнения исследований, возможность посмотреть результаты по интернету в личном кабинете, история, которая сохранялась. Это было очень удобно и информативно. Мы обратились в компанию «Гемотест». Достаточно быстро нас пригласили на встречу. И уже на первой встрече, которую проводил собственник компании Рудем Ризванович Газиев, за что ему отдельное спасибо, были достигнуты договоренности, которые на сегодняшний день имеют силу.

М. Коряко:

- Получается, основной продукт, который вы продаете на рынок, или та услуга, которую вы рынку оказываете, это…

В. Строганов:

- Это лабораторная диагностика в первую очередь.

М. Коряко:

- Если я скажу «анализы», я буду прав?

В. Строганов:

- Да. Медицинские анализы.

М. Коряко:

- Франшиза. Все-таки вы работаете не в гордом одиночестве. У вас лаборатория, у которой есть поддержка со стороны продавца франшизы. Когда вы покупали франшизу, вы на это делали ставку? Вы могли бы сейчас сказать, что именно франшиза помогла вам на начальном этапе как минимум понять этот бизнес, дала вам какие-то дополнительные преимущества перед вашими конкурентами, которые не работают с франшизами?

В. Строганов:

- Безусловно. Почему выбор пал именно на франшизу? Создавая собственный продукт, это для нас было, возможно, некой авантюрой, с неизвестным результатом, что получится на выходе. А входя в состав франшизы, она тебе позволяет на имеющемся опыте управляющей компании минимизировать свои риски, сократить время на изучение тех или иных процессов.

М. Коряко:

- Каким образом здесь разграничиваются зоны ответственности франчайзера и франчайзи, покупателя и продавца франшизы?

В. Строганов:

- Знаете, Максим, я не очень люблю слова «франчайзер», «франчайзи», «покупатель», «продавец». Я бы назвал это по-другому - готов ли ты стать партнером. Потому что, приобретая франшизу, ты становишься партнером, вступаешь в партнерство, тебя впускают, тебе дают долю в бизнесе, можно и так сказать. И на тебя ложится большая ответственность не только за собственный вложенный капитал и за развитие локально своего отделения, но ты несешь ответственность за бренд в целом. Ответственность перед управляющей компанией, ответственность перед многочисленными другими такими же партнерами, которые открыли лабораторные отделения. Потому что если в одном из отделений…

М. Коряко:

- Я думаю, эту мысль можно логично закончить. Если в одном из отделений качество услуг страдает, то это однозначно отразится на других отделениях с таким же названием и брендом, потому что все существуют под одним брендом. И вот здесь и проявляется ответственность друг за друга и необходимость осуществлять максимально качественные услуги, потому что ты понимаешь, что от этого зависит не только твое личное благосостояние, но и благосостояние твоих партнеров.

В. Строганов:

- Безусловно. И здесь должен быть самоконтроль и некая степень понимания. Это не пассивный доход, это очень динамичная работа, которой нужно заниматься ежедневно. Ты должен быть в курсе всех процессов, которые у тебя происходят, в курсе всех вещей, которые могут нравиться или не нравиться потребителю.

М. Коряко:

- Клиенты, которые пользуются услугами диагностических лабораторий, можно ли сказать, что это клиенты, которые возвращаются к тебе постоянно?

В. Строганов:

- Конечно, возврат клиентов есть. И для этого нужно как раз предоставлять качественные услуги. Потому что если клиент удовлетворен… К сожалению, мы обращаемся в медицину не по самым радостным событиям в жизни. И когда тебе своевременно и качественно могут помочь, конечно же, тебя будут рекомендовать. Или, как вы правильно сказали ранее, не будут рекомендовать.

М. Коряко:

- Для тех, кто захочет пойти по вашему пути и тоже открыть франшизу «Гемотест», открыть диагностическую лабораторию, на ваш взгляд, на взгляд человека, который через весь этот путь уже прошел, причем прошел неоднократно, какой самый короткий путь к открытию такой диагностической лаборатории? Какую последовательность действий нужно совершить, для того чтобы такую лабораторию открыть?

В. Строганов:

- В первую очередь я рекомендовал бы ответить для себя на самый важный вопрос: зачем тебе это нужно? Готов ли ты ежедневно участвовать в управленческих вопросах?

М. Коряко:

- Допустим, человек отвечает себе: готов и хочу. Что дальше? Хочу открыть лабораторию. Что делать?

В. Строганов:

- Обратиться в управляющую компанию. У них есть прекрасно сформированный франчайзинговый пакет, прекрасная поддержка.

М. Коряко:

- Василий, ваш главный совет молодым предпринимателям, людям, которые захотят открыть свое дело, пойти по вашим стопам либо пойти по стопам любого предпринимателя, что бы вы порекомендовали в первую очередь?

В. Строганов:

- Знаете, занимаясь этим продуктом уже 10 лет, у меня был момент, когда я уходил из него, потом вернулся уже более плотно. Мне нравится мое дело. Я с удовольствием занимаюсь этим бизнесом, я получаю от него удовольствие, именно как от сферы в целом. Я хочу пожелать того же начинающим предпринимателям, чтобы они горели своим делом, чтобы они каждое утро (мы работаем с 7.30) вставали в 6 часов утра и…

М. Коряко:

- С удовольствием, - надо отдельно это подчеркнуть.

В. Строганов:

- Да, вставали в 6 часов утра с удовольствием. И понимали, какие перед ними стоят задачи на сегодняшний день, на текущую неделю, как быстро их нужно решить. Я думаю, в таком случае успех сам тебя найдет.