Колокольцев: для расследования новых IT-преступлений созданы оперативные группы

- Посредством Интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70 %», – сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства. Глава отметил, что для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников, проходит совершенствование нормативной правовой базы, ужесточенена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях.

- В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц, – подчеркнул Владимир Колокольцев.

Глава МВД России привел несколько примеров результативной работы. Так, в прошлом году в столичном регионе задержаны несколько преступных групп, которые занимались мошенничеством. В одно случает почти 30 человек обзванивали пожилых граждан под видом сотрудников банков, социальных служб и списывали деньги с кредитных карточек пенсионеров. В другом случае звонившие убеждали людей бесплатно провериться в частной клинике, где у них находили рак и другие смертельные заболевания. Для покупки дорогостоящих лекарств пенсионерам предлагали взять кредит. От мошенников пострадали более 11 тысяч граждан. Они лишились более миллиарда рублей.

- Во взаимодействии с Генпрокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид, - сказал Колокольцев.

На мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами, были приглашены представители Центрального банка России, Минфина, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ряда ведущих финансово-кредитных учреждений. Участники обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.