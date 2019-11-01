125 лет назад прошла коронация последнего русского царя

По мнению автора книги «Император Николай II» Петра Мультатули, в мировой истории нет государственного деятеля более непонятого и оболганного, чем последний российский император.

Петр Мультатули попробовал развеять существующие мифы и предрассудки. Но интересно не только это. В книге впервые напечатаны цветные фотографии царя и членов его семьи, его приближенных и просто современников.

Эффект получился поразительный, как будто бы снимки сделаны не больше ста лет назад, а вчера. Люди выглядят нашими современниками. Автор исторических фотореконструкций – Ольга Ширнина, Татьяна Захряпина, Александр Танасиевич (Сербия). Фотографии расцвечены довольно известные, но смотрятся они как новые.

Военная форма, ордена, погоны, цвет волос, бороды, цвет глаз - все достоверно. Лица заиграли красками. Оказывается у государя была более светлая борода, чем на его черно-белых портретах. И это не раскрашенные карточки, как делали в старину, а очень естественные изображения, какие делают современные фотоаппараты.

- Самое сложное было найти цвет мундиров, - рассказала нам Ольга Ширнина. – Когда на человеке гражданская одежда, никто не придерется к цвету юбки или жакета, какая разница синий он или коричневый. В гражданской одежде допустимо менять цвета, тут фантазия художника может помочь. Тем более в музеях сохранились несколько платьев дочерей императора, хоть и пожелтевших от времени. Мы на них ориентировались. Сохранились изображения костюмов знаменитого костюмированного бала 1903-го года в Русском стиле, например, платье Зинаиды Юсуповой.

В книге впервые напечатаны цветные фотографии царя и членов его семьи

Но в цвете мундира важна достоверность. Самым сложным было найти колористику униформы и орденов. К счастью, в этой области достаточно много специалистов. Мы работали с экспертом, кандидатом исторических наук, членом Российского военно-исторического общества Андреем Маловым-Гра. Он знает массу тонкостей, например, какого цвета бляха с якорем, где выпушки алые, а где малиновые, какого цвета галуны на униформе гвардейского экипажа.

Есть знаменитая групповая фотография царской семьи, где в центре - Николай II в малиновой шелковой рубахе в русском стиле. Как ни странно, такой необычный, нестандартный цвет —часть униформы 4-го гвардейского полка. Для меня это было неожиданно. А специалисты, наоборот, искренне обрадовались, что наконец правильно нашли цвет этой знаменитой рубахи. Оказывается, у царя была униформа чуть ли не каждого полка. И он ее надевал в зависимости от случая.