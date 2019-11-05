Пенсионерам в Мордовии помогают начать танцевать танго, свинг и зумбу

Каждое время года – весна, лето, осень и зима – прекрасно по-своему, точно так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни. Возраст зрелых, мудрых и опытных людей часто называют «золотой осенью». В это время жизни человеку тоже хочется получать яркие впечатления, открывать для себя что-то неизведанное и осваивать новые навыки.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Вера» на средства президентского гранта запустила в Рузаевском районе Мордовии начала новый проект «Танцы, танцы, танцы...» для людей старшего поколения.

Пенсионеры с удовольствием участвуют в конкурсах, поют любимые песни и танцуют под любимые мелодии. Фото: vk.com/kulturaruz

Проект «Танцы, танцы, танцы...» направлен на создание условий для развития танцевального искусства среди жителей района пожилого возраста. Члены автономной некоммерческой организации социального обслуживания граждан «Вера» подсчитали: в Рузаевском районе проживают 13 066 женщин старше 55 лет и 5 155 мужчин старше 60 лет, причем 14 % пенсионеров живут в одиночестве. Активисты решили им помочь расширить круг общения и обрести новых друзей, почувствовать себя востребованными в общественной жизни, реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал.

Авторы проекта отмечают, что «танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка», его единственным инструментом является человеческое тело, в каждом движении которого живет танец.

«Однако танец требует не только участия тела, но и души, и разума. Танец – это труд, дисциплина, обучение, искусство общения. Язык танца универсален, так как не имеет границ и понятен каждому. Помимо великолепного движения, у танца есть история, легенды, наряды – все, что формирует его эстетику, которая одна, отдельно от всего остального, притягивает людей к себе. Танцуя, вы ощущаете причастность к великому культурному наследию», - говорят члены организации «Вера».

Активисты уверяют, что реализация их проекта необходима, чтобы сохранить традиции богатого культурного наследия, а также повысить духовное и нравственное воспитание среди граждан преклонного возраста. Кроме того, проект «Танцы, танцы, танцы...» способствует продлению активного долголетия и расширения путей самореализации пожилых людей, а также играет важную роль в интеграции граждан старшего поколения.

На мероприятиях и выездных экскурсиях, которые устраивают авторы проекта, люди старшего возраста общаются между собой и находят новых друзей. Фото: vk.com/kulturaruz

Команда проекта проводит конференции, на которых разъясняет свои уели и задачи. Организовывает пожилых людей в группы с учетом их пожеланий и возможностей, проводит занятия и репетиции с различными видами танцев: вальс, танго, свинг, Zumba, сольная латина, народный танец и другие. А каждый месяц будут проходить показательные выступления танцоров «золотого возраста» и концерты на муниципальном уровне. Итогом работы команды проекта станет танцевальный фестиваль.

В октябре в Рузаевском районе Мордовии отмечали месячник пожилых людей. Например, в рамках этого мероприятия в клубах культуры различных населенных пунктов перед жителями старшего поколения выступали участники Народного хора ветеранов «Надежда» и вокального ансамбля «Казачьи зори». Для пенсионеров организовывали красивые праздники с песнями, танцами и театрализованными представлениями, экскурсии и выездные концерты, вечера танцев и литературные посиделки, лекции об истории популярной отечественной музыки и викторины «Угадай мелодию!»

Выступление ансамбля «Казачьи зори». Фото: vk.com/kulturaruz

Те, кому «немного за 60», с удовольствием участвуют в конкурсах, поют любимые песни и танцуют под любимые мелодии, а потом с не меньшим удовольствием общаются друг с другом за чашкой ароматного чая и делятся не только воспоминаниями, но и планами на будущее.