На XVI Российско-казахстанском форуме обсудят перспективы цифровой трансформации общества

XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана, организованный Минэкономразвития России и Фондом Росконгресс, затронет наиболее актуальные темы для обоих государств. Так, в рамках деловой программы 6 ноября, пройдет панельная сессия «Казахстан и Россия: цифровая трансформация». Сессия призвана привлечь внимание к важному тренду современной жизни – внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности человека. Участники дискуссии поделятся практическим опытом и обсудят перспективы, которые открывает переход на цифровые технологии перед обществом, государством и частным бизнесом. Координаторы площадки – Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Модераторами сессии выступят сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко и казахстанский предприниматель Багдат Мусин.

«Уже не новая, но по-прежнему весьма актуальная тема цифровой трансформации общества – это поиски оптимальных решений для скорейшего, и по возможности безболезненного перехода всех сфер нашей деятельности на современные технологии, – считает Герман Клименко. – Россия и Казахстан реализуют масштабные национальные программы в этой области, которые уже принесли реальные результаты. За несколько лет коммуникации государства и граждан стали гораздо более эффективными, медицина, сфера услуг, транспорт – все эти отрасли стали гораздо более мобильными, удобными и доступными. Наша задача трансформировать все сферы жизни общества, открыть принципиально новые возможности с помощью современных технологий».

Сессия начнется с обсуждения масштабных государственных проектов. Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Федеральной налоговой службы России, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, а также российского и казахстанского Министерств здравоохранения расскажут об основных целях национальных программ по цифровизации России и Казахстана. Также будут проанализированы уже полученные результаты от реализации этих программ. Обе страны стремятся перевести на современные технологии большую часть сфер деятельности, ведь они позволяют значительно увеличить эффективность взаимодействия государства со своими гражданами, позволяют вывести на принципиально новый уровень образование, науку, здравоохранение, уровень жизни населения. И в реализации государственных программ огромные перспективы открываются для совместных проектов.

Но не меньше возможностей цифровизация предоставляет бизнесу. На сессии будут присутствовать представители крупнейших компаний России и Казахстана, деятельность которых тесно связана с IT-индустрией, таких как «Яндекс», «Ростелеком», «ИТ-Кластер Сибири», «Геоскан» с российской стороны и «Казпочта», «НК «КТЖ», Open Technologies Group, Aviata, IDC Kazakhstan из Казахстана. Компании-лидеры расскажут об условиях работы на территории двух стран, о том, с какими трудностями придется столкнуться желающим развивать там свой бизнес, об особенностях взаимодействия с госструктурами и о совершенствовании регулирования IT-отрасли. Одним из ключевых вопросов обсуждения станет возможность выхода на рынки России и Казахстана и развития новых IT-проектов.

XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» состоится в Омске 6–7 ноября 2019 года. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте.