Самые модные шапки у Гагариной, Тодоренко и Рудковской: мех и помпоны возвращаются

Времена, когда артисты щеголяли под снегом без головных уборов в прошлом. Теперь модно заботиться о здоровье и держать голову в тепле. Поэтому звезды в начале сезона запасаются модными шапками. Головной убор – это не только теплый мех, но и удобный способ скрыть отсутствие прически. Вместе с топ-стилистом Анваром ОЧИЛОВЫМ мы разглядели головные уборы звездных модниц.

Полина ГАГАРИНА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Эта шляпа Полины – настоящая находка в гардеробе любой элегантной женщины. Как и в 90-е годы шляпка вновь актуальна среди женственных и утонченных дам. Если решите произвести впечатление: купите такую шляпу и модное пальто. Полину хоть сейчас на страницы каталога осень-зима 2019.

Дарья ПОВЕРЕННОВА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Очень красивая шляпа в ковбойском стиле, благодаря меховому помпону, головной убор у Дарьи в стиле «casual». Его можно сочетать с любой одеждой: «и в пир, и в мир», как говорится. Универсальность оригинальной шляпки в том, что она уместна в любом возрасте. Именно в такой вариации бубона можно не стесняться «даже если вам немного за тридцать».

Матильда ШНУРОВА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Такую беретку можно смело приобретать в подарок дамам от 16 до 50 лет. Этот крой подчеркивает линию шеи. Не случайно ведь Матильда с балетным прошлым выбирает вещи, которые подчеркивают утонченность линий и форм. Естественно, что Матильда Шнурова предпочитает известные бренды. Это – Maison Michel, береты этого бренда стоят от 30 тысяч рублей.

Ксения СОБЧАК

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Спортивная шапка Ксении Собчак не обязывает ее отдавать предпочтение определенному стилю в одежде. Телеведущей идут нежные полутона. Нарядилась, утеплилась – и мы поверили в «теплую, домашнюю, пушистую» Ксюшу.

Яна РУДКОВСКАЯ и Евгений ПЛЮЩЕНКО с сыном

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В этих головных уборах семья ходила за грибами. Продюсер умеет верно подбирать вещи на разные случаи жизни. Эти шапки как раз для прогулок или занятий спортом на свежем воздухе. Идеальное сочетание цветов. Многие менеджеры, даже высшего звена, приобретают эти недешевые головные уборы, чтобы добежать из автомобиля до офиса. Если вы хотите, чтобы вас считали модным, приберегите эту шапку для пробежек или выходных. Равняйтесь на Яну!

Регина ТОДОРЕНКО

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наконец-то звезда в самой модной шапке этого сезона. Будьте как Регина! Тренд сезона – вязаные шапки и шарфы с меховыми вставками. На шапке помпон! Порекомендую к этому комплекту – браслеты с меховыми вставками. Это очень актуально!

Ольга БУЗОВА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Кепка-шапка очень удобна: в ней Ольга даже после длительного перелета выглядит «при полном параде». Подходи к любому стилю, плюс для гастролирующей певицы это необходимый головной убор – и от солнца защит, и от дождя со снегом, и от назойливых фотовспышек.