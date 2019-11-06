В Подмосковье судят банду Кости Большого: Неугодных бизнесменов закапывали в лесу, а честного мэра расстреляли в упор

Банда Константина Пискарева, он же Костя Большой, почти 20 лет орудовала в Подмосковье, безжалостно устраняя неугодных и не оставляя никаких зацепок следствию.

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ

Штаб Кости Большого размещался на Клязьминском водохранилище, на территории яхт-клуба «Буревестник». Бандиты попросили ввести нужного человека в состав учредителей. Но замдиректора клуба Сергей Кормилин уперся. В 1998 году его пустой катер нашли посреди водохранилища. Сам Кормилин пропал без вести. Яхт-клуб перешел бригаде Большого.

В 2002 году Костя пересекся с бывшим милиционером Александром Алексюхиным, который за 100 тысяч долларов предложил помочь разрулить сложности с таможней в Брянске, через нее шли грузы одной из фирм авторитета. Позже выяснилось, что Алексюхин решил просто оставить деньги себе. Его не нашли до сих пор.

Спустя несколько месяцев исчезает бывший первый замглавы Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Владимир Постышев. Он на тот момент оказывал через свою компанию различные юридические услуги, связался с одной из фирм Кости Большого, а когда потребовал оплатить свою работу (120 тысяч долларов), пропал.

Задержали Пискарева только в 2016 году - за убийство мэра Сергиева Посада.

КИЛЛЕР-БОМЖ

В апреле 2011 года 35-летний Евгений Душко был назначен на пост главы Сергиева Посада. Пискарев незадолго до этого купил участок в центре города, планировал построить там торговый центр. А Душко отказывался поставить подпись под разрешением...

Утром 22 августа 2011-го Большой приехал к дому Душко.

- Пискарев загримировался под бомжа, - рассказывает наш собеседник. - Когда Евгений Душко вышел из дома и сел в машину, Пискарев подошел и семь раз выстрелил в упор.

И снова никаких следов. Пять лет дело было висяком.

Вместе с главарем взяли еще семь человек - людей из его ближайшего круга.

В окончательном обвинении, дошедшем до суда, 18 убийств. И еще набор статей - «незаконный оборот оружия», «похищение человека», «бандитизм».

Константин Пискарев действительно был большим - двухметровый рост и вес больше 120 кило. Фото: vk.com

НАШЛИ НЕ ВСЕХ

Сейчас некоторые члены банды стали давать показания, и начали находить тела пропавших без вести.

Замдиректора яхт-клуба Сергея Кормилина закопали в лесу. Накануне убийства к нему приехала молодая пара, попросили отвезти их на катере на пикник к безлюдному берегу. Когда Кормилин вернулся за ними вечером, в условленном месте его уже поджидали люди Пискарева. Выстрел из пистолета в голову.

Бизнесмена Яна Шепеленко вместе с водителем Пискарев подкараулил в машине на трассе, попросил его остановиться, а затем вместе с подручным расстрелял предпринимателя и его водителя из пистолетов. Тела убитых отвезли к заранее выкопанной яме. А машину разобрали на запчасти и разбросали их по свалкам.

Милиционера Алексюхина похитили, отвезли в безлюдное место. Пискарев привез с собой саквояж с инструментами. Молотком и плоскогубцами он принялся ломать экс-милиционеру пальцы, а затем накинул ему на шею удавку.

Таким же способом спустя несколько месяцев Пискарев убил юриста Владимира Постышева.

Найдены далеко не все жертвы бригады Большого. Громкий судебный процесс должен стартовать в Мособлсуде 13 ноября.

«Комсомолка» следит за этим делом.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как ковалась бригада

Пискарев родился в 1972 году в Москве в семье служащих. В старших классах оказался среди клиентов качалки в Медведкове. Как говорят, той самой, вокруг которой формировалась ореховская ОПГ. В 88-м, сразу после школы, Пискарев поступил в военное училище, но через два года учебу бросил. Чуть позже он оказался в личной охране президента банка «Балчуг» Георгия Пирцхалавы.

В 1994-м у Центрального музея Вооруженных сил произошла перестрелка между двумя группировками. Погибли четыре человека. Вместе с Пискаревым задержали его бывшего тренера по качалке Александра Замятина, ранее воевавшего в Афгане. Но дело развалилось. После возвращения из СИЗО Костя стал собирать собственную группу.

Мэра Сергиева Посада Евгения Душко расстреляли из пистолета в упор, едва он сел в машину. Фото: СК РФ, sergiev-posad.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Присяжные испугались и разбегаются?

Дело банды Кости Большого поступило в Мособлсуд еще весной. Обвиняемые пожелали, чтобы их судили присяжные. И отбор подходящих кандидатов (с 2018 года в областных судах их не 12, а 8) растянулся больше чем на полгода.

- Дело резонансное, к выбору подошли внимательно, - объясняет адвокат Александр Карабанов, бывший следователь МВД.

Однако первое же назначенное заседание было сорвано из-за неявки кого-то из присяжных... Неужели человек испугался и решил не ввязываться в эту историю?

- Быть присяжным в суде, если тебя выбрали, гражданская обязанность. Но никакого наказания за отказ по уважительной причине нет. Я могу предположить, что человек потом почитает статьи о «подвигах» людей, которых ему предстоит судить, и передумает.

Впрочем, к такому повороту событий в суде подготовились заранее. По информации «КП», в списке отобранных кандидатов, помимо основной восьмерки, есть еще 17 запасных, хотя на обычных уголовных процессах бывает не больше двух.