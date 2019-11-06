2019-11-06T10:47:29+03:00
В мире

Сергей Лавров: Ведется кампания по грубому сокращению пространства русского языка в мире

Об этом глава МИД РФ сообщил на московской конференции по свободе слова под эгидой ОБСЕ
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сергей Лавров рассказал о серьёзных проблемах со свободой слова у западных партнёровСергей Лавров рассказал о серьёзных проблемах со свободой слова у западных партнёровФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Выступая на открытии конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ», глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о серьёзных проблемах со свободой слова у западных партнёров:

— К сожалению, давление на журналистов в странах ОБСЕ до сих пор имеет место. Такая практика прямо противоречит международным нормам. Ряд стран, которые причисляют себя к демократиям», демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения.

Недавний пример — конференция по свободе СМИ в Лондоне, куда организаторы не пустили российских журналистов и дипломатов. Информационные ресурсы хотят разделить на «наши» и не наши. А если говорить прямо — ввести политическую цензуру. Что приведёт лишь к фрагментации информационного пространства, — сообщил Лавров.

Конференция проходила в московской гостинице «Украина», и свобода слова в одноимённой стране стала одной из центральных тем выступления Лаврова:

— Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор не расследованы убийства Андрея Стенина, Игоря Корнелюка и других журналистов в 2014 году. На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 российский интернет-сайт, не говоря уже о десятках запрещённых книг из России. Подобная кампания, как уже отметил вчера президент Владимир Путин, преследует своей целью искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире, — отметил Сергей Лавров. — В девяностые годы нам говорили о «конце истории». Но сейчас, когда история «воскресла», запад стал бояться конкуренции в информационном пространстве, — подчеркнул глава МИД РФ.

Также Лавров вновь напомнил: в критериях, что считать враждебной пропагандой, а что нет, запутался сам Запад:

— Джек Дорси, глава компании Twitter, заявил, что ограничит в этом интернет-сервисе политическую рекламу. А когда [немецкое иновещательное СМИ] Deutsche Welle пишет в твиттере призыв выходить на московские митинги нынешним летом — это политическая реклама или что? Тут важно иметь некие внутренние нравственные пределы для журналистов, — подвёл итог Лавров.

— Это первый случай с 1991 года, чтобы ОБСЕ проводила подобную конференцию в России, — сказал почётный гость конференции, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — Арлем Дезир.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1975 году, объединяет 57 стран и является одной из крупнейших в мире переговорных площадок по поддержанию международной стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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