2019-11-06T18:17:49+03:00
Экономика

Социальным инноваторам на заметку

При центрах «Мой бизнес» открывают Центры инноваций социальной сферы
Марина СУСЛОВА
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Анастасия Лазибная. Фото из личного архиваАнастасия Лазибная. Фото из личного архива
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Анастасия Лазибная - успешный социальный предприниматель. Она создала сайт «Баба-Деда», который аккумулирует всевозможные активности для людей зрелого возраста. Сегодня Анастасию с ее программой трудоустройства «Компании для всех возрастов» разрывают на части, как глубокого эксперта в области подбора кадров «50+».

Гибкий симбиоз социально ориентированного бизнеса и государства приносит добрые плоды. В связи с чем власти и создают все условия для комфортной реализации социальных инициатив.

- Мы выделили социальное предпринимательство в нацпроекте в приоритеты поддержки, - пояснила замдиректора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина. - В центрах «Мой бизнес» есть отдельное направление по работе с социальным бизнесом. Специальные программы обучения, помощь в продвижении, в разработке бренда, широкий перечень бесплатных консультаций. При этом мы очень гибко подходим к списку услуг для бизнеса. Если есть какие-то специфические потребности - это можно легко встроить в работу центров.

Центры инноваций социальной сферы помогают развивать проекты, которые повышают качество жизни в регионах: создавать и развивать компании, работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии. Здесь же дают консультации по вопросам налогообложения, ведения бухучета, делопроизводства, участия в госзакупках, защите прав на интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг и не только.

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